Sabalenka dokonała tego jako druga po Świątek. Stało się

W ostatnich miesiącach Aryna Sabalenka miała problemy ze zdrowiem, przez co opuściła Wimbledon i igrzyska olimpijskie, ale na twardych kortach w Stanach Zjednoczonych ponownie udowadnia swoją wielką klasę. Białorusinka najpierw zdobyła tytuł w Cincinnati - dzięki czemu wróciła na fotel wiceliderki rankingu - a w US Open dotarła już do finału, w którym zmierzy się z Jessiką Pegulą.

Sabalenka dokonała tego jako druga po Świątek. "Wyznacza nowe szlaki"

Kapitalny występ w Nowym Jorku pozwolił także Arynie Sabalence oficjalnie zakwalifikować się do WTA Finals, które w tym roku po raz pierwszy odbędą się w Rijadzie, stolicy Arabii Saudyjskiej, w terminie 2-9 listopada. Jako pierwsza w sierpniu osiągnęła to Iga Świątek. Polka przewodząca w klasyfikacji Race po ćwierćfinale US Open ma na swoim koncie 8285 punktów. Natomiast Białorusinka w przypadku zwycięstwa w sobotnim finale doskoczy na dystans 400 punktów.

Dla Aryny Sabalenki będzie to czwarty występ w WTA Finals. Dotychczas jej najlepszym wynikiem był finał w 2022 roku. - Myślę, że zrobiłam naprawdę ogromny postęp w zachowaniu spokoju w kluczowych momentach. Jestem naprawdę szczęśliwa, widząc, że jestem w stanie pozostać skupiona i po prostu starać się robić, co w mojej mocy, i skupiać się na moim tenisie, na rzeczach, które muszę zrobić, aby wygrać ten mecz, a nie na wszystkim dookoła - przyznała Białorusinka po awansie do finału US Open. - Nawet jeśli sprawy nie układają się dla mnie dobrze, nadal robię właściwe rzeczy i zachowuję kontrolę. Jestem naprawdę dumna z siebie, że udało mi się dojść do punktu, w którym panuję nad swoimi emocjami - dodała.

Oficjalna strona WTA zapowiada to, jako walkę o pozycję liderki światowego rankingu. "Sezon Sabalenki wciąż wyznacza nowe szlaki. W szerszym kontekście może być to dla niej okazja do odzyskania czegoś dla niej bardzo cennego: pozycji numer 1 w rankingu" - czytamy. To Białorusince udało się równo rok temu, gdy przez osiem tygodni - właśnie do WTA Finals. "Rok temu Sabalenka wyrwała go Świątek, stając się zaledwie 29. zawodniczką WTA Tour, która zdobyła ten zaszczyt. Seria zakończyła się osiem tygodni później w Cancun w Meksyku" - podkreślają.

Aktualnie strata Aryny Sabalenki do Igi Świątek w rankingu na żywo to 2069 punktów, lecz Białorusinka w sobotę może zmniejszyć dystans o kolejne 700 punktów.