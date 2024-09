Sabalenka wygrała i nagle takie słowa do kibiców. "Trochę późno"

Aryna Sabalenka (2. WTA) awansowała do finału ostatniego tegorocznego turnieju wielkoszlemowego. Jeśli wygra US Open, to będzie miała na swoim koncie dwa zwycięstwa w tym sezonie. Białorusinka po triumfie w półfinale zwróciła się bezpośrednio do publiczności. Uśmiech i żarty trzymały się wiceliderki światowego rankingu.

