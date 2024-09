Gromy spadły na Igę Świątek. Padły mocne słowa. "Stoi w miejscu"

Na ćwierćfinale zakończyła się przygoda Igi Świątek w tegorocznym US Open. Polka na Arthur Ashe Stadium przegrała 2:6, 4:6 z Jessiką Pegulą i nie powtórzy sukcesu z 2022 roku, gdy wygrała całą imprezą. Od tego momentu liderka światowego rankingu nie potrafi awansować do najlepszej czwórki turnieju wielkoszlemowego poza Roland Garros.

Eksperci gryźli się w język ws. Świątek. "Stoi w miejscu"

Nad sytuacją i formą Igi Świątek dyskutowano w programie na kanale Meczyki.pl, gdzie gośćmi byli komentatorzy oraz eksperci tenisa: Lech Sidor i Dawid Olejniczak. - Pegula wyciąga wnioski, a Iga stoi w miejscu, nie oszukujmy się. Można zawsze przegrać z Pegulą, bo to dobra tenisistka, ale nigdy w ten sposób. Tam zawsze była bardzo ciężka walka. To jest pewien sygnał ostrzegawczy, z którego trzeba wyciągnąć wnioski - stwierdził Lech Sidor. Warto dodać, że Polka w tym spotkaniu popełniła aż 41 niewymuszonych błędów. - Widać, że rywalki się coraz mniej jej boją - dodał Olejniczak.

Jak bumerang wrócił temat rozszerzenia elementów gry polskiej tenisistki. Po raz kolejny pojawił się zarzut, że Polka odpowiednio nie potrafiła zareagować na wydarzenia na korcie. - Trochę przestał bawić Igę tenis. To wygląda jak kawał ciężkiej roboty. Ale to znowu zaczynamy dyskusje o nowych elementach. Jej tenis zaczął się opierać na czterech-pięciu uderzeniach i koniec - stwierdził Sidor. - Wielokrotnie są takie mecze, że wiadome jest, że spokojnie wygra w 50 minut. Ale zobaczcie, co się dzieje. Ona woli zapakować te słabe zawodniczki do zera, do jednego. Pół Polski szaleje: "kolejny bajgiel", dramat. A ja bym wolał, żeby taki mecz był wygrany 6:3, 6:3, ale tam było 15 slajsów z dobiegu wślizgiem prawą nogą, ze cztery wejścia w drugie tempo na wolej, jakiś drajw forhendowy. Mecz i tak jest wygrany. A tego nie ma, to gdzie ma się tych nowych elementów nauczyć? - kontynuował komentator Eurosportu.

Iga Świątek w ostatnim czasie sygnalizować także spory problem ze zmęczeniem, który wynika z przeładowanego terminarza gier. - Słyszę od Igi i sztabu o zmęczeniu. To się robi trochę temat zastępczy. Nie będzie żadnej zmiany w postaci mniejszej liczby turniejów. Jak chcesz zarabiać więcej, grając mniej? Wytłumaczcie mi to. Nie ma innej drogi. Żeby zarabiać więcej, musisz pracować więcej - stwierdzili wspólnie eksperci Sidor i Olejniczak.

- W kontrze do tych narzekań odezwał się Jewgienij Kafielnikow. Nie do końca w eleganckich słowach zareagował na piąte-szóste wypowiedzi w tym stylu. Chcesz? Grasz. Nie chcesz? Nie graj. To jest tenis zawodowy, a nie amatorka. Tu leżą tak ciężkie miliony na korcie - dodał Sidor.

Były rosyjski tenisista po słowach Igi Świątek o przeładowanym terminarzu napisał na portalu X: "Ktoś cię zmusza do gry? Wszystko, co ty piep***sz, to narzekanie! Powiem ci, na co zasługujesz! Zasługujesz na dużo mniejsze wynagrodzenie niż teraz! Co ty na to? - napisał Kafielnikow.