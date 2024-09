Muguruza powiedziała to o Nadalu i Alcarazie. Można się zdziwić

Powiedzieć, że hiszpański tenis ma szczęście do singlistów, to nic nie powiedzieć. Przez ostatnich 20 lat wspaniałą historię napisał Rafael Nadal. Pochodzący z Majorki tenisista wygrał 22 tytuły wielkoszlemowe, sięgnął po złoto igrzysk olimpijskich i został jednym z najlepszych zawodników w historii, który przez lata tworzył Wielką Trójkę z Rogerem Federerem i Novakiem Djokoviciem.

38-letni Nadal jest już coraz bliżej zakończenia kariery, ale ma godnego następcę w osobie Carlosa Alcaraza. 21-latek już ma na koncie cztery wielkoszlemowy tytuły i srebro igrzysk olimpijskich. Nie ma wątpliwości, że jeśli tylko zdrowie pozwoli, to napisze piękną historię.

Muguruza porównała Nadala i Alcaraza. To jedno ich różni

O porównanie Nadala i Alcaraza i została zapytana Garbine Muguruza. Hiszpańska tenisistka przyznała wprost, że pod względem osobowości o wiele bardziej przemawia do niej młodszy z rodaków i to jego wybiera pod tym względem, a nie żywą legendę tenisa. Oczywiście wybitna tenisistka ma prawo do swojego zdania i nikogo tym raczej nie urazi, ale biorąc pod uwagę to, jak wielką postacią jest Rafael Nadal, niejednego kibica mogą zaskoczyć jej słowa.

- Są momenty, gdy dużo myślimy o tym, co mówimy. Szczególnie po to, żeby nie odnieść skutku odwrotnego od zamierzonego. Jednak ja lubię mówić to, co myślę. Rafa jest bardziej powściągliwy pod tym względem. Lubię Carlosa. Widzę, że jest bardziej pewny siebie, młodszy, mówi więcej i mówi to, co myśli. Wierzę, że ludzie to doceniają i nie osądzają tak bardzo twoich słów - powiedziała Muguruza cytowana przez portal tennisuptodate.com.

- Nie wiem, czemu byłam określana jako niezrozumiała i buntownicza. Może dlatego, że po stronie chłopaków było bardzo spokojnie dzięki Rafie. Okazując odrobinę więcej szczęścia lub złości i nie będąc tak bezuczuciowa, zostałam nazwana buntowniczką, ale wcale tak się nie czułam. Jestem bardzo emocjonalną osobą na korcie i można było to zobaczyć na mojej twarzy - dodała.

Garbine Muguruza w kwietniu bieżącego roku poinformowała o zakończeniu kariery tenisowej w wieku 30 lat. Była liderka rankingu WTA w karierze wygrała dziesięć turniejów, z czego dwa wielkoszlemowe - Roland Garros (2016) i Wimbledon (2017).

- Tenis dał mi wiele w tej pierwszej części mojego życia. To była fantastyczna podróż, podczas której przeżyłam wyjątkowe sytuacje. Podróżowałam po całym świecie i poznałam wiele różnych kultur. Jestem ogromnie wdzięczna wszystkim osobom, które pomogły i towarzyszyły mi przez cały ten rozdział, bo bez nich nie byłabym w stanie tu dotrzeć - mówiła Muguruza, która w trakcie kariery zarobiła na tenisowych kortach blisko 25 milionów dolarów.