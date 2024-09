Trener Sabalenki rozpętał gigantyczną burzę. Tak ją zakończył

Aryna Sabalenka (2. WTA) ma szansę wygrać wielkoszlemowy US Open po raz pierwszy w karierze. W zeszłym roku Białorusinka grała w finale, ale tam przegrała 6:2, 3:6, 2:6 z Amerykanką Coco Gauff (3. WTA). Teraz Sabalenka znów awansowała do finału, tym razem po zwycięstwie 6:3, 7:6 (2) z rodaczką Coco, a więc Emmą Navarro (12. WTA). - To był bardzo trudny mecz, szczególnie pod koniec drugiego seta. Był to mały powrót do zeszłorocznego finału, z całą atmosferą i presją. Jestem bardzo szczęśliwa, że wyciągnęłam wnioski i kontrolowałam emocje - mówiła Sabalenka na pomeczowej konferencji prasowej.

Wcześniej profil "OptaAce" zauważył, że Sabalenka wyrównała wynik Simony Halep oraz Wiktorii Azarenki. "Aryna Sabalenka osiągnęła najwięcej półfinałów Wielkiego Szlema w singlu kobiet spośród wszystkich obecnie aktywnych zawodniczek" - czytamy we wpisie.

Wcześniej, bo w ćwierćfinale US Open, Sabalenka wygrała 6:1, 6:2 z Chinką Qinwen Zheng (7. WTA). Sporo jednak też mówiło się o Jasonie Stacym, trenerze fitness w sztabie Białorusinki, który miał na sobie czapkę firmy "XX-XY Athletics", która otwarcie sprzeciwia się rywalizacji osób transpłciowych w kobiecym sporcie. "Nie przepraszamy za naszą misję. Jesteśmy tu, żeby chronić sport kobiecy i przestrzeń dla kobiet" - możemy przeczytać na stronie firmy.

Jak nietrudno się domyślić, takie nakrycie głowy u trenera przygotowania fizycznego Sabalenki, które pojawiło się już w trakcie turnieju WTA 1000 w Cincinnati, spotkało się ze sporą krytyką ze strony internautów. "Szkoda, że US Open nie ma nic do powiedzenia", "trener jednej z najlepszych zawodniczek na świecie nosi na głowie czapkę marki, która została wykluczona z Tik-Toka, ponieważ posądzono ją o mowę nienawiści wobec osób transpłciowych" - czytamy.

"Kilka anonimowych kont na X pisało o czapce Stacy'ego, która oczywiście bardzo nam się podoba. Przepraszamy Was, ale 70 procent Amerykanów zgadza się z nami i z Jasonem Stacym, że sporty kobiece są tylko dla XX. Stanowimy większość" - napisała Jennifer Sey, jedna z założycielek firmy "XX-XY Athletics".

Trener Sabalenki ma już nowy strój. "Obrócenie wniwecz powszechnej nagonki"

Internauci postanowili zwrócić uwagę na ubiór Stacy'ego w trakcie półfinałowego spotkania między Navarro a Sabalenką. Tym razem szkoleniowiec miał na sobie koszulkę z napisem "wszyscy oglądają kobiecy sport". Wspomnianą koszulkę wcześniej nosiła m.in. Serena Williams czy Paula Badosa (29. WTA), ale też Taylor Fritz (12. ATP). Koszulki z takim napisem pojawiły się także w języku francuskim przed igrzyskami olimpijskimi w Paryżu.

To koszulka wyprodukowana przez firmę odzieżową Togethxr, której współwłaścicielkami są Chloe Kim (snowboardzistka) czy Alex Morgan (piłkarka). "Slogan ma na celu obrócenie wniwecz powszechnej nagonki na kobiece sporty" - pisał "New York Times".