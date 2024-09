Oto największe "przekleństwo" Igi Świątek. Może czas na drastyczny krok?

Jeszcze przed startem tegorocznego US Open w Nowym Jorku intensywnie dyskutowano na temat kalendarza rozgrywek tenisowych. Ten od lat jest przeładowany, a w tym roku w harmonogramie turniejów jest wyjątkowo gęsto z uwagi na igrzyska olimpijskie w Paryżu. Można powiedzieć, że w 2024 roku mieliśmy pięć imprez wielkoszlemowych, a nie cztery, bo dla wielu - m.in. dla Igi Świątek, Carlosa Alcaraza, Coco Gauff czy Novaka Djokovicia - walka o medale olimpijskie pozostawała szalenie istotna.

US Open 2024 to nie przypadek

Przy tylu występach nie może dziwić to, jak układają się wyniki kończącego się US Open. Z czterech uczestniczek półfinałów turnieju pań były trzy, które w ostatnich miesiącach miały przerwy z przyczyn zdrowotnych. Kontuzję leczyła Jessica Pegula, która nie grała od kwietnia do czerwca. W lipcu na miesiąc wypadła z gry Aryna Sabalenka, już wcześniej mając sporo problemów z organizmem. Do tego dochodzi Karolina Muchova, która w czerwcu wróciła do rywalizacji po 11 miesiącach przerwy spowodowanych kontuzjami. Dziś są świeższe niż reszta stawki.

Wśród półfinalistów nie ma Djokovicia czy Alcaraza, a są za to Frances Tiafoe czy Taylor Fritz - zawodnicy z czołówki rankingu, ale nie rekordziści pod względem liczby rozegranych spotkań. W grze o tytuł w US Open pozostaje także lider rankingu Jannik Sinner, który po Wimbledonie - podobnie jak Sabalenka - miał miesięczny rozbrat z tenisem.

Warto też zauważyć, że w Nowym Jorku od lat jest najwięcej niespodzianek w Wielkim Szlemie z uwagi na fakt, że to ostatni turniej tej kategorii w roku, a wiele gwiazd jest zmęczonych sezonem. Podobnie może być ze Świątek, która pożegnała się z amerykańskim turniejem na etapie ćwierćfinału, będąc wyraźnie słabszą od Peguli. I może Polka, liderka rankingu, powinna zdecydować się na dłuższą przerwę od zawodowego tenisa, by zresetować się po intensywnych miesiącach rywalizacji?

Pytania o dłuższą przerwę

Świątek zgłoszona jest do turnieju w Seulu rangi WTA 500, który rusza 16 września. Następnie prawdopodobnie wystąpi w dwóch turniejach najwyżej rangi WTA 1000 w Chinach: w Pekinie (25 września - 6 października) oraz Wuhan (7-13 października). To też potwierdzają słowa Igi, która po ćwierćfinale US Open mówiła o najbliższych planach: - Wrócę do Polski, a potem mamy China Swing.

Po Wuhan część zawodniczek zagra w imprezach mniejszej rangi WTA 250 w Azji i Ameryce Południowej, a osiem najlepszych singlistek będzie szykować się do imprezy WTA Finals w Rijadzie (2-9 listopada). Tuż po turnieju Arabii Saudyjskiej odbędą się jeszcze finały reprezentacyjnych rozgrywek Billie Jean King Cup w Hiszpanii (13-20 listopada) .

Po meczu z Pegulą dziennikarze pytali Świątek, czy nie rozważa dłuższej przerwy. - Nie sądzę, by to miało sens. Jak wypadasz z touru, to dość ciężko potem wrócić - zaznaczyła. Po chwili wyjaśniała, dlaczego nie chce dłużej pozostać poza rywalizacją: - Mogłoby być nieco łatwiej, ale trzymam się swojego harmonogramu. Odnosząc się do tego tematu, miałam na myśli wyłącznie turnieje obowiązkowe [w jej przypadku WTA 1000 - red.], których dotyczą określone zasady. Jestem gotowa grać do listopada, o ile nie nabawię się kontuzji.

Świątek kontuzji w tym momencie nie ma i wiele wskazuje na to, że wystąpi w Pekinie, Wuhan oraz Rijadzie. Seul być może odpuści, a co z występem w reprezentacji? Z jednej strony Polki trzeci raz z rzędu awansowały do finałów i trzeci raz ich liderka mogłaby opuścić turniej finałowy. Z drugiej nagromadzenie spotkań i wysiłku już dziś jest znaczne.

Świątek rozegrała w tym roku dotychczas 67 spotkań (bilans 59-8). Dla porównania - w ubiegłym sezonie zaliczyła ich 79 (68-11), a w 2022 roku 76 (67-9). Trudno będzie się dziwić, jeśli tenisistka w październiku ogłosi, że z uwagi na wymagający kalendarz nie zagra w Billie Jean King Cup Finals. Iga przeżywa to co najlepsi - sukcesy są darem, ale i przekleństwem. Im więcej wygrywasz, tym więcej zaliczasz spotkań w każdym turnieju, a zmęczenie się potęguje.

Tenis jest inny niż był kiedyś

Nagromadzenie gier w przypadku Świątek jest potężne. W tym roku numer jeden rankingu WTA wystąpiła już w 15 turniejach. W jej wieku Serena Williams zagrała w 12 imprezach w sezonie 2004. Owszem, czasy się zmieniły, inne są też regulacje WTA. Tenisistki muszą dziś grać coraz więcej, a pamiętajmy jeszcze, że poziom rozgrywek podniósł się, o czym mówił w Programie Tenisowym na YouTube Adam Romer z magazynu "Tenisklub":

- Przed pandemią tenisistki miały mniej obowiązkowych startów. WTA idzie w niezbyt mądrym kierunku. To jest przeciwskuteczne, bo rywalizacja na najwyższym poziomie jest dziś dużo bardziej wymagająca niż 15-20 lat temu. Średni poziom rywalizacji pań w rozgrywkach WTA podnosi się niesamowicie. Wysiłek jest bardzo obciążający dla organizmu i o tym mówi często Iga Świątek. Odłóżmy między bajki głosy, że kobiecy tenis jest słaby.

Można dyskutować, kto pokonałby kogo w starciu najlepszej wersji Świątek z Williams. Nie ma jednak wątpliwości, że pierwszej setki rankingu, np. z miejsc 30-100, są obecnie mocniejsze niż kilkanaście lat temu. To wymaga włożenia od najlepszych jeszcze większego wysiłku w każdy mecz, a do tego dochodzi wspomniana większa liczba startów. A przecież 23-letnia Maria Szarapowa będąc w obecnym wieku Świątek zagrała w 13 turniejach w sezonie 2010.

Wspomniana Williams między 2002 a 2006 rokiem co rok opuszczała co najmniej jeden turniej wielkoszlemowy. Wynikało to głównie z kontuzji, ale jednocześnie gwarantowało Amerykance dłuższy odpoczynek. Świątek oprócz pojedynczych nieobecności (np. Madryt 2022 czy Guadalajara 2023) gra prawie cały czas, co nie wynika tylko z jej ambicji i dobrego zdrowia, ale także wymagań władz WTA.

Oczywiście, to sam zawodnik wie najlepiej, jak się czuje i czy potrzebuje przerwy, ale można odnieść wrażenie, że Świątek przydałby się może reset od tenisa - nawet do końca sezonu. Na razie trzeci rok z rzędu skończy zapewne z liczbą ponad 70 rozegranych spotkań. Zmęczenie odkłada się przede wszystkim w nogach, bo kto grał w tenisa chociaż przez moment, ten wie, że poruszanie się po korcie jest w tej dyscyplinie kluczowe. A u zawodowców dochodzi także zmęczenie mentalne wynikające z presji, oczekiwań, ciągłej rywalizacji, nieustannych podróży i zmian stref czasowych.

Wróćmy do słów Świątek o ewentualnej przerwie: - Mogłoby być nieco łatwiej, ale trzymam się swojego harmonogramu - mówi liderka rankingu. Jej determinacja jest godna podziwu, ale być może warto pomyśleć nad zmianą tak jasno wytyczonej ścieżki. Królowa Rolanda Garrosa w dwóch ostatnich latach nie zdołała awansować do półfinału któregokolwiek z pozostałych turniejów wielkoszlemowych. Możliwe, że aby je osiągnąć, potrzebne są zmiany. Także w jej kalendarzu.