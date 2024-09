Sabalenka bije rywalki na głowę. Fenomen. Nawet Świątek nie może się równać

Aryna Sabalenka (2. WTA) wygrała właśnie dziesiąty mecz z rzędu i jest już w półfinale ostatniego w tym roku wielkoszlemowego turnieju. W ćwierćfinale US Open gładko pokonała aktualną mistrzynię olimpijską Qinwen Zheng (7. WTA). Wygrała w dwóch setach i oddała Chince zaledwie trzy gemy w całym spotkaniu.

Sabalenka miażdży konkurentki. A to dopiero początek

Jeśli weźmiemy pod uwagę wcześniejsze odpadnięcia Coco Gauff (3. WTA) i Igi Świątek (1. WTA), to Sabalenka urasta o miana głównej faworytki US Open. Choć do końcowego sukcesu jeszcze jej trochę brakuje, to już może pochwalić się niesamowitym osiągnięciem. Wszystko wyliczył statystyczny profil OptaAce.

- Aryna Sabalenka osiągnęła najwięcej półfinałów Wielkiego Szlema w singlu kobiet spośród wszystkich obecnie aktywnych zawodniczek, wyrównując Simonę Halep i Wiktorię Azarenkę. Jakość - napisano na portalu X.

Sabalenka awansowała właśnie do swojego dziewiątego półfinału turnieju wielkoszlemowego. Po raz pierwszy w tej fazie zadebiutowała w 2021 roku, kiedy dotarła do najlepszej czwórki Wimbledonu i US Open. Rok później ponownie zagościła w półfinale na amerykańskich kortach, a przed rokiem grała o tytuł w wielkim finale. 2023 rok był dla Białorusinki zdecydowanie najbardziej płodnym okresem, jeśli chodzi o wielkoszlemowe sukcesy.

Wygrana w Australii, półfinały we Francji, Wielkiej Brytanii, a także finał w Stanach Zjednoczonych - Sabalenka docierała do kluczowych etapów turniejów we wszystkich czterech turniejach. W tym roku powtórzyła triumf z Melbourne i dołożyła przynajmniej półfinał w USA.

Dla porównania Iga Świątek sześciokrotnie grała w półfinałach wielkoszlemowych turniejów. Pięć z tych turniejów kończyła ostatecznym triumfem - czterokrotnie w Paryżu i raz w Nowym Jorku. Na etapie 1/2 finału udział zakończyła w 2022 roku w Australii.

Półfinałowe mecze US Open pań zostaną rozegrane w nocy z czwartku 5 na piątek 6 września. Sabalenka zagra z Emmą Navarro (12. WTA), zaś w drugim półfinale pogromczyni Igi Świątek Jessica Pegula (6. WTA) zagra z Karoliną Muchovą (52. WTA). Finał został zaplanowany na sobotę 7 września. Dzień później rozegrany zostanie finał panów.