Porażka Świątek to dla Amerykanów święto. Czekali na to od lat

Jessica Pegula (6. WTA) w trakcie kariery nigdy nie przebrnęła ćwierćfinału Wielkiego Szlema, ale podczas US Open wreszcie się przełamała. Niestety, zrobiła to w spotkaniu z Igą Świątek (1. WTA), którą w czwartkową noc pokonała 6:2, 6:4 i wyrzuciła liderkę światowego rankingu z turnieju. Tym samym Amerykanka przyniosła swoim rodakom sukces niewidziany od wielu lat.

REKLAMA

Zobacz wideo Reprezentacja Polski już w Glasgow! Tak powitali ją kibice

Iga Świątek odpadła z US Open. Jej porażka ogromnym sukcesem Amerykanów

Pegula przyniosła ogromną dumę Amerykanom i zapewniła im ogromną szansę, że jedna z ich reprezentantek zagra w wielkim finale. Szósta zawodniczka światowego rankingu w półfinale zagra z Karoliną Muchovą (52. WTA), a w drugim półfinale rywalizuje jej rodaczka Emma Navarro (12. WTA), która zmierzy się z Aryną Sabalenką (2. WTA).

W żeńskich rozgrywkach Amerykanie mają swoją dwójkę i nie inaczej jest w zmaganiach panów. Tam mają nawet pewny finał, bo w półfinale zmierzą się ze sobą Taylor Frtiz (12. ATP) i Frances Tiafoe (20. ATP). Szansa na tytuł jest więc naprawdę duża. To jednak nie koniec, bo w deblu panów o tytuł walczy dalej para Nathaniel Lammons i Jackson Withrow, która zagra w półfinale z duetem Max Purcel/Jordan Thompson z Australii.

Porażka Świątek z Pegulą sprawiła, że aż sześcioro reprezentantów USA znalazło się w półfinale US Open. Tak dobrze nie było od 2003 roku, kiedy to aż siódemka reprezentująca ten kraj rywalizowała co najmniej na tym etapie turnieju. W singlu kobiet były to Lindsay Davenport i Jennifer Capriati, a u panów grali Andre Agassi i późniejszy zwycięzca Andy Rodick. W deblu mężczyzn rywalizowali z kolei Bob Bryan i Mike Bryan, którzy później przegrali w finale, a w deblu pań do finału dotarła Martina Navratilova.

Świetny wynik sprzed 21 lat zakończył się dla Amerykanów tylko jednym tytułem Andy'ego Rodicka i z pewnością chcieliby oni przebić to osiągnięcie. Oczywiście łatwo nie będzie, bo w zmaganiach singlowych pań faworytką jest Aryna Sabalenka, a u panów największe szanse na triumf ma Jannik Sinner (1. ATP).