US Open 2024. Kiedy gra Iga Świątek? [TRANSMISJA NA ŻYWO, WYNIK]

Wydaje się, że po trudnych tygodniach - pożegnanie z Wimbledonem w III rundzie, a także przegrana z Qinwen Zheng na igrzyskach olimpijskich w Paryżu - Iga Świątek wraca na właściwe tory. W US Open imponuje formą i po chwilowym kryzysie nie ma już śladu. Dość powiedzieć, w drodze do ćwierćfinału nie straciła nawet seta. Ba, w ostatnich trzech spotkaniach nie musiała bronić ani jednego break pointa. Tym samym jest wielką faworytką do wywalczenia drugiego tytułu na kortach w Nowym Jorku. Pierwszy zdobyła w 2022 roku.

Teraz przed nią starcie z Jessicą Pegulą. Panie znają się doskonale. Jak dotąd mierzyły się aż dziewięciokrotnie i lepszym bilansem może pochwalić się nasza rodaczka - triumfowała sześciokrotnie. Co więcej, w ostatnim bezpośrednim meczu Polka oddała Amerykance zaledwie gema - WTA Finals 2023.

Nie ulega więc wątpliwości, że to Świątek będzie faworytką do zwycięstwa i tym razem. Zdaje sobie z tego sprawę również sama Pegula. - Jeśli trafię na Igę, to myślę, że będzie mi trudniej wygrać mecz, ale jeśli zagram z Samsonową, to będę faworytką, a to też nie jest łatwe. Świątek gra z dużą swobodą, jest numerem jeden na świecie i na pewno poradzi sobie lepiej z presją - mówiła amerykańska tenisistka jeszcze przed rozpoczęciem spotkania Świątek - Samsonowa, które wyłoniło półfinalistkę.

Mimo wszystko Peguli nie można lekceważyć. "Pegula to przede wszystkim obok Aryny Sabalenki najbardziej rozpędzona tenisistka w ostatnich tygodniach. Pegula wygrała 13 z 14 pojedynków, przegrała jedynie ze wspomnianą Sabalenką w finale w Cincinnati, wcześniej zwyciężając w Toronto. Nowojorskie korty to na pewno okoliczność, która może sprzyjać Amerykance w środowym ćwierćfinale ze Świątek" - podkreślał Dominik Senkowski ze Sport.pl. O tym, kto będzie górą, przekonamy się już wkrótce.

US Open 2024. Świątek - Pegula. Gdzie obejrzeć? [TRANSMISJA NA ŻYWO, WYNIK, RELACJA LIVE]

Mecz Igi Świątek z Jessicą Pegulą zaplanowano w nocy ze środy na czwartek 5 września, nie wcześniej niż przed godziną 1:00 czasu polskiego. Transmisję telewizyjną przeprowadzi Eurosport 1, a online spotkanie będzie dostępne w serwisie Max po wykupieniu odpowiedniego pakietu. Zapraszamy również do śledzenia relacji tekstowej na stronie głównej Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej.