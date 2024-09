Trener Sabalenki wywołał gigantyczną burzę. Wszyscy to zobaczyli

Aryna Sabalenka znajduje się w znakomitej formie. Kilka tygodni temu triumfowała w WTA 1000 w Cincinnati, rozprawiając się w finale z Jessiką Pegulą i wróciła na drugie miejsce w rankingu WTA. Obecnie rywalizuje w US Open, gdzie jest jedną z faworytek. W drodze do półfinału straciła zaledwie seta. Z kolei w ćwierćfinale bez większych problemów pokonała 6:1, 6:2 złotą medalistkę olimpijską z Paryża Qinwen Zheng. W trakcie spotkania z Chinką popisała się też kilkoma ekwilibrystycznymi akcjami, jak ta, w której zrobiła... szpagat. Kibice byli wręcz zachwyceni jej formą. W tym samym czasie zaczęto sporo mówić o jej trenerze fitness, który jest jedną z osób odpowiedzialnych za przygotowanie fizyczne Białorusinki. Nie chodziło jednak o jego wkład w formę tenisistki.

Jeden z trenerów Sabalenki wywołał skandal. Wszystkiemu winna czapka

Jason Stacy, bo o nim mowa, wywołał spore kontrowersje. Śledził on z trybun pojedynek Sabalenki z Zheng. I uwagę kibiców zwróciła czapka, którą tego dnia miał na sobie. Wyprodukowała ją firma "XX-XY Athletics". To marka, która otwarcie sprzeciwia się rywalizacji osób transpłciowych w kobiecym sporcie. Stąd też ta nazwa, która ma na celu odróżnić mężczyzn od kobiet. "Nie przepraszamy za naszą misję. Jesteśmy tu, żeby chronić sport kobiecy i przestrzeń dla kobiet" - czytamy na oficjalnej stronie.

I okazuje się, że marka wywołuje spore poruszenie w sieci, głównie negatywne. Jej działalność nie podoba się nawet wielu platformom społecznościowym, które m.in. zablokowały reklamy przedsiębiorstwa, twierdząc, że firma szerzy mowę nienawiści wobec osób transpłciowych.

Dlatego też pojawienie się Stacy'ego w czapce tej marki wywołało zamieszanie. Co więcej, zauważono, że to nie pierwszy raz, kiedy miał ją na sobie. Podobnie było w Cincinnati. Miał też promować markę w internecie. Od razu na ten szczegół zwrócili uwagę internauci i zaatakowali trenera fitness.

Internauci nie pozostawili suchej nitki na Stacy'm

"Czuję, że zaraz oszaleję. W końcu trener jednej z najlepszych zawodniczek na świecie nosi na głowie czapkę marki, która została wykluczona z Tik-Toka, ponieważ posądzono ją o mowę nienawiści wobec osób transpłciowych. Co więcej, zrobił to na największym turnieju tenisowym na świecie, a nikt o tym nie mówi" - oburzał się jeden z użytkowników X.

Inny zaatakował US Open i zarzucił, że organizatorzy imprezy powinni w jakiś sposób zareagować. Tym bardziej że w przeszłości głosili i działali w sposób, którym promowali tolerancję. "Szkoda, że US Open nie ma nic do powiedzenia" - czytamy.

Na burzę, która wybuchła w internecie zareagowała też Jennifer Sey, a więc jedna z założycielek wspomnianej firmy. "Kilka anonimowych kont na X pisało o czapce Stacy'ego, która oczywiście bardzo nam się podoba. Przepraszamy Was, ale 70 procent Amerykanów zgadza się z nami i z Jasonem Stacy, że sporty kobiece są tylko dla XX. Stanowimy większość" - pisała oburzona działaczka.

Teraz przed Sabalenką półfinał US Open. W nim zagra z Emmą Navarro, a więc faworytką lokalnej publiczności. - Dzisiaj wieczorem stawiam drinki. Okej, wypijcie za mnie i dajcie mi trochę wsparcia w kolejnym spotkaniu - żartowała Białorusinka, próbując przekonać lokalną publiczność do wsparcia jej w starciu z Navarro.