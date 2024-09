Zheng kolejną ofiarą WTA. Wypaliła wprost po meczu z Sabalenką

"Qinwen Zheng (7. WTA) i Donna Vekić (24. WTA) grały do 2:15 czasu nowojorskiego. To najpóźniej zakończony pojedynek w historii kobiecej drabinki singlowej w Nowym Jorku. Obie tenisistki nie były zadowolone z faktu, że musiały grać w takich warunkach. Nie tylko one. Irytacji nie kryją inne zawodniczki i zawodnicy, eksperci i dziennikarze" - pisał Dominik Senkowski o absurdach planu gier w US Open po meczach czwartej rundy.

REKLAMA

Zobacz wideo Co dalej z Igą Świątek? "Przeżyła ogromne napięcie. To był wielki cios"

Qinwen Zheng poszkodowana przez harmonogram US Open? "Ma to duży wpływ"

Zheng w ćwierćfinale US Open gładko przegrała z Aryną Sabalenką (2. WTA) 1:6, 2:6. Na pomeczowej konferencji prasowej nie mogło zabraknąć tematu planu gier i tego, czy późna poza zakończenia spotkania z Vekić wpłynęła na dyspozycję chińskiej tenisistki.

- Oczywiście, że ma to duży wpływ. Zwłaszcza że nie mogłam zasnąć po meczu, który skończyłam grać o 2:30. Zasnęłam pewnie około godziny 5 rano. To miało wpływ, gdyż nie byłam w stanie trenować. Czułam się fatalnie, nie mogłam wstać. Chciałam grać w tenisa, ale nie czułam, że dam radę - przyznała Zheng w rozmowie z mediami.

Mistrzyni olimpijska z Paryża nie chciała jednak szukać w tym wymówki. - Są inni gracze, którzy kończyli mecze późno. Nie mam na co narzekać, ponieważ czasami harmonogramy takie są. Jednak gdybym wczoraj poodbijała kilka piłek, to może pomogłoby to w meczu - dodała Zheng.

Kwestia sesji nocnych i ich rozpoczęcia od dłuższego czasu budzi wiele emocji i dotyczy w szczególności US Open oraz Australian Open. Fanką grania wieczorem nie jest też Iga Świątek (1. WTA), którą jednak czeka trzeci mecz z rzędu w sesji wieczornej na nowojorskich kortach. Tym razem będzie to ćwierćfinał przeciwko Jessice Peguli (6. WTA), który rozpocznie się najwcześniej o godz. 1:00 czasu polskiego w czwartek 5 września.