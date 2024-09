Iga Świątek nosi prawdziwe cacuszko. Ale rywalka bije ją na głowę. Tak wygląda bogactwo

Od 2019 roku w sześciu kolejnych edycjach US Open turniej wygrywało sześć różnych zawodniczek. Były to kolejno: Bianca Andreescu, Naomi Osaka, Emma Raducanu, Iga Świątek i Coco Gauff. Wiadomo, że amerykańska gwiazda nie powtórzy osiągnięcia sprzed roku. Polscy kibice z pewnością życzyliby sobie, aby znów przydarzył się scenariusz z 2022 roku. Wówczas Iga Świątek w finale pokonała Ons Jabeur.

Świątek gorsza od Peguli. Porównali... zegarki

Plany pokrzyżować jej może Jessica Pegula (6. WTA). To właśnie ona zmierzy się z liderką światowego rankingu w ćwierćfinale. Amerykanka, grająca na swojej ziemi, ma podwójną motywację, aby znaleźć się w półfinale. Może pójść w ślady rodaków - Taylora Fritza i Francesa Tiafoe, którzy zmierzą się w bratobójczym pojedynku o finał turnieju.

Dla Peguli będzie to siódmy ćwierćfinał wielkoszlemowego turnieju w karierze. Świątek (1. WTA) po raz dziewiąty zagra na tym etapie Wielkiego Szlema. Statystyki dotychczasowych starć przemawiają za liderką światowego rankingu, która wygrała sześć z dziewięciu pojedynków. Górą była między innymi w finale turnieju WTA Finals 2023.

Okazuje się jednak, że w jednej klasyfikacji Pegula pokonała nie tylko Świątek, ale i pozostałe rywalki podczas US Open. Portal sportskeeda.com postanowił przedstawić zestawienie pięciu najbardziej unikatowych zegarków, które zawodnicy i zawodniczki noszą podczas tegorocznego turnieju.

Nie od dziś wiadomo, że to atrybuty, które kojarzą się z tenisem. Dość powiedzieć, że Rolex od wielu lat jest obecny na kortach całego świata. Właśnie Rolexem podczas US Open 2024 może pochwalić się Świątek. To Rolex Lady-Datejust. - Nosiła go również podczas podnoszenia trofeum za French Open, pokazując fanom jego 18-karatowe wieczne złoto, diamentową próbę i prezydencką bransoletkę - pisze wspomniany portal, wyceniając jego wartość na 30 tysięcy dolarów.

W zestawieniu na najbardziej unikatowy zegarek zajęła drugie miejsce, ustępując jedynie Jannikowi Sinnerowi (1. ATP). Trzecie miejsce zajęła wspominana Pegula, która jednak zdeklasowała konkurencję, jeśli weźmiemy pod uwagę wartość zegarka. Za De Bethune DB28xs Purple Rain trzeba zapłacić 99 tysięcy dolarów. Sportseekeda, przedstawiając go pisze: - Posiada wyjątkowo elastyczny pasek ze skóry aligatora. Luksusowy zegarek posiada również tarczę z giloszem, która została nazwana przez markę przełomową cechą.

Z pewnością polscy kibice mają nadzieję, że wartość zegarka jest jedyną "konkurencją", w której to Pegula okaże się górą i że na korcie Amerykanka będzie bezradna wobec dobrej gry Polki. W półfinale turnieju są już Aryna Sabalenka (2. WTA) i Emma Navarro (12. WTA). Drugą parę utworzą zwyciężczyni par: Świątek - Pegula, a także Beatriz Haddad Maia (21. WTA) - Karolina Muchova (52. WTA).