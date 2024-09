Eksperci są niezwykle zgodni po meczu Sabalenki. Padło nazwisko Świątek

"Białorusinka wciąż wciska gaz", "Iga Świątek może i jest najlepsza, ale to Sabalenka jest twarzą WTA" - czytamy na Twitterze po meczu Aryny Sabalenki z Qinwen Zheng w ćwierćfinale US Open. Białorusinka bez problemów pokonała Chinkę 6:1, 6:2 i awansowała do półfinału, a eksperci nie kryli zachwytów nad jej grą.

