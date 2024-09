Nie do wiary, co zrobiła Sabalenka. Kibice aż wstali z krzeseł. Cały świat to widział

Już przed rozpoczęciem US Open wiedzieliśmy, że Aryna Sabalenka (2. WTA) jest w swojej najwyższej formie. Bez straty seta wygrała turniej WTA 1000 w Cincinnati, pokonując w półfinale Igę Świątek (1. WTA). Następnie rozpoczęła rywalizację na ostatnim w tym roku Wielkim Szlemie, gdzie również idzie jej kapitalnie. Do tej pory jedyne problemy Białorusinka miała w meczu trzeciej rundy z Jekatieriną Aleksandrową (31. WTA), kiedy w trzech setach wygrała 2:6, 6:1, 6:2.

Sabalenka dała show. Co za zagranie! Fani zachwyceni

Kompletnie inny scenariusz miał ćwierćfinałowy pojedynek z siódmą w rankingu Qinwen Zheng. Pogromczyni Igi Świątek z igrzysk olimpijskich w Paryżu nie miała zbyt wiele do powiedzenia. W pierwszej partii zdołała ugrać zaledwie jednego gema, a w drugim secie jedynie podwoiła to "osiągnięcie". W tym samym czasie Sabalenka dosłownie szalała na korcie.

W mediach społecznościowych pojawiło się krótkie nagranie jednej z akcji w wykonaniu wiceliderki rankingu WTA. Białoruska tenisistka bardzo energicznie ruszyła do piłki, którą starała się uderzyć slice'm z bekhendu. 26-latka tak mocno ruszyła do zagrania, że finalnie trudno było jej wyhamować. Musiała uratować się... szpagatem!

Jej ekwilibrystyczne umiejętności bardzo spodobały się kibicom zgromadzonym na korcie w Nowym Jorku. Popisy Aryny Sabalenki zostały skwitowane uśmiechem i gromkimi brawami. "Elastyczność na 101 w wykonaniu Sabalenki! Tak, jak widać szpagat jest przydatny w tenisie" - napisał jeden z fanów na platformie X.

Co Białorusinka miała do powiedzenia po ograniu Qinwen Zheng w godzinę i 14 minut? - Jest solidną i agresywną zawodniczką. Zawsze toczy się z nią ciężkie pojedynki. Szybki start na początku meczu był naprawdę pomocny i dał mi wiarę, że mogę naprawdę dobrze poradzić sobie w tym meczu i na koniec wygrać. Mimo to ona i tak gra niesamowity tenis. To było bardzo trudne, aby się z nią zmierzyć - oceniła rywalkę. Teraz w półfinale US Open jej przeciwniczką będzie Emma Navarro (12. WTA).