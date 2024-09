Deklasacja! Absolutny koncert w meczu Sabalenki na US Open

Przed tym ćwierćfinałem US Open kibice i eksperci zadawali sobie tylko jedno pytanie: czy w trzecim meczu z Aryną Sabalenką Qinwen Zheng uda się nawiązać wyrównaną walkę. Do środy mistrzyni olimpijska w starciach z Białorusinką była bezradna.

Przed rokiem w ćwierćfinale US Open Sabalenka do zwycięstwa 6:1, 6:4 potrzebowała raptem 74 minut. Ich finał w tegorocznym Australian Open potrwał tylko trzy minuty dłużej, a Białorusinka wygrała 6:3, 6:2. Teraz wszystko potoczyło się jeszcze sprawniej.

Sabalenka znów potrzebowała tylko 74 minut, by zdominować i rozbić Zheng, awansując do półfinału US Open. Chociaż pierwszy gem był bardzo wyrównany, trwał kilka minut i był pokazem doskonałego tenisa z obu stron, to był to tylko jeden z nielicznych momentów, w których Chinka była w stanie powalczyć z Sabalenką.

Białorusinka w pierwszym gemie obroniła swoje podanie, potem jednak szybko przełamała Zheng i natychmiastowo prowadziła 3:0. Chociaż Chince udało się wygrać jednego gema, to w szóstej partii została przełamana po raz drugi i ostatecznie przegrała pierwszego seta 1:6.

Drugi set został ustawiony już w pierwszym gemie, kiedy Sabalenka przełamała przeciwniczkę. Tego samego Białorusinka dokonała w piątym gemie, obejmując prowadzenie 4:1. I tego zmarnować już nie mogła. Sabalenka rozbiła Zheng 6:1, 6:2 i w kapitalnym stylu awansowała do najlepszej czwórki US Open.

To był popis Białorusinki, która doskonale serwowała, a mocnymi uderzeniami nie pozostawiała Zheng nadziei na korcie. Dość powiedzieć, że w całym spotkaniu Chinka miała tylko jedną okazję do przełamania Sabalenki, gdy Białorusinka takich okazji miała aż osiem.

Po spotkaniu Zheng nie miała ochoty na najmniejsze uprzejmości względem Sabalenki. Chinka szybko podała dłoń rywalce, nawet nie patrząc jej w oczy. Mistrzyni olimpijska tylko szybko spakowała torbę i uciekła z kortu, a na konferencji prasowej powiedziała, że wpływ na jej grę miało poprzednie spotkanie z Donną Vekić, które zakończyło się rekordowo późno, w środku nowojorskiej nocy.

- Miało to na mnie wielki wpływ. Mecz skończył się o 2:30, a ja później nie mogłam spać. Dzień przed meczem z Sabalenką czułam się tak koszmarnie, że nie byłam w stanie trenować. Nie mogłam się dobudzić. Chciałam trochę poćwiczyć, ale naprawdę nie byłam w stanie - powiedziała Zheng.

Sabalenka już czwarty raz z rzędu awansowała do półfinału US Open. Przed rokiem Białorusinka przegrała w finale z Coco Gauff. W 2021 r. w półfinale ograła ją Leylah Fernandez, a rok później na tym samym etapie lepsza była Iga Świątek.

Dla Białorusinki to też siódmy półfinał w ósmym z rzędu wielkoszlemowym starcie. Od startu w US Open w 2022 r. Sabalence ta sztuka nie udała się tylko raz. Było to w tegorocznym French Open, gdzie w ćwierćfinale Sabalenka przegrała z Mirrą Andriejewą.

- Kiedyś nie wiedziałam, jak radzić sobie z presją meczów na takim poziomie. W dni wolne myślałam tylko o tenisie, tracąc na to energię. Dzisiaj jestem spokojniejsza. Przecież to tylko tenis. Za każdym razem po prostu chcę grać najlepiej i wiem, że jeśli tak będzie, będę wygrywała - powiedziała Białorusinka.

W półfinale Sabalenka zagra z Emmą Navarro. W pozostałych ćwierćfinałach Beatriz Haddad Maia zagra z Karoliną Muchovą, a Iga Świątek z Jessicą Pegulą.