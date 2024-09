Co za zagranie na US Open! Totalne szaleństwo. "Wykracza poza ludzką wyobraźnię"

Tegoroczna rywalizacja panów na US Open przyniosła mnóstwo emocji oraz niespodzianek. Sensacyjnie z turniejem we wczesnych rundach pożegnali się m.in. Carlos Alcaraz (3. ATP) czy Novak Djoković (2. ATP), którzy byli uznawani za jednych z faworytów do sięgnięcia po ostatni w tym sezonie wielkoszlemowy tytuł. W takiej sytuacji szanse na tytuł ma reszta stawki.

Co za zagranie Zvereva! Akcja turnieju na US Open

We wtorkowy wieczór w pierwszym ćwierćfinale Alexander Zverev (4. ATP) rozpoczął starcie z Taylorem Fritzem (12. ATP). Już w pierwszym secie obaj tenisiści pokazali, że pojedynek będzie niezwykle zacięty. Partia ta zakończyła się wygraną Amerykanina po tie-breaku 7:2. Co ciekawe, obaj nie przegrali żadnego gema przy własnym podaniu.

W drugiej odsłonie nieco lepiej na nowojorskim korcie prezentował się Niemiec. Kiedy na tablicy widniał wynik 2:1 dla Zvereva, panowie wyszli na czwartego gema. Wtedy kibice nie wiedzieli jeszcze, że za moment będą światkami fenomenalnej akcji, która zakończy się kosmicznym uderzeniem czwartej rakiety świata.

Przy stanie 15:15 Fritz zaserwował do wewnętrznej strony kortu, po czym rozpoczęła się długa i intensywna wymiana. Momentami wydawało się, że reprezentant gospodarzy lada moment pośle piłkę kończącą, której jego rywal nie zdoła przebić. W końcu Amerykanin podszedł pod siatkę i spróbował sprytnego zagrania na forhend Alexandra Zvereva. Rozpędzony Niemiec jakimś cudem dobiegł do piłki, po czym popisał się wręcz nadludzkim, podkręconym uderzeniem, które wylądowało idealnie na sklepieniu linii.

- Nie! Wow! Trafił tę piłkę Alexander Zverev! To może być piłka turnieju. Bez dwóch zdań. Proszę zobaczyć na tę radość. Nieprawdopodobna sytuacja. Długo i skrupulatnie budował ten punkt, ale to, co zrobił w tym ostatnim uderzeniu... Proszę zobaczyć, z niskiej pozycji, za słupkiem! Ta piłka wkręcała się w kort i zahaczyła o sam narożnik! - emocjonowali się komentatorzy Eurosportu! "To, jak zmieścił tę piłkę Alexander Zverev, wykracza poza ludzką wyobraźnię" - czytamy w opisie wideo.

Ostatecznie Zverev wygrał drugiego seta 6:3, jednak w trzecim to Taylor Fritz triumfował 6:4. Spotkanie trwa nadal.