Tak, to o Idze Świątek i wcale nie brzmi dobrze. "Trzy problemy"

Wydaje się, że Iga Świątek (1. WTA) zaczyna się coraz bardziej rozkręcać podczas trwającego US Open. Przed startem turnieju w Nowym Jorku miała za sobą brąz zdobyty na igrzyskach olimpijskich w Paryżu oraz półfinał zmagań WTA 1000 w Cincinnati. Teraz jest już w ćwierćfinale US Open, a dotychczas udało jej się tylko raz przejść czwartą rundę. Było to w 2022 roku, kiedy to wygrała cały turniej.

REKLAMA

Zobacz wideo Co dalej z Igą Świątek? "Przeżyła ogromne napięcie. To był wielki cios"

Wielką rywalką Igi Świątek i prawdopodobnie faworytką numer jeden przed turniejem była Aryna Sabalenka (2. WTA). To właśnie Białorusinka pokonała Świątek w półfinale w Cincinnati, gdzie ostatecznie wygrała cały turniej. W US Open od 2021 roku dochodzi przynajmniej do półfinału, a w tym roku jest także w ćwierćfinale. Najbliżej triumfu była przed rokiem, ale w finale przegrała z Coco Gauff (3. WTA).

Aryna Sabalenka faworytką do wygrania US Open. A Iga Świątek? Przewidują jej porażkę

Swoim spojrzeniem na obecną sytuację w US Open pokusili się eksperci z portalu Tennis365.com. Ich zdaniem dotychczas największą sensację była porażka Coco Gauff w czwartej rundzie. A kogo typują jako ostateczną zwyciężczynię turnieju? Arynę Sabalenkę!

Dziennikarze zwracają uwagę na to, że Sabalenka ma już na koncie dziewięć wygranych meczów z rzędu (licząc turniej w Cincinnati). "Białorusinka jest w dobrej formie w ostatnich tygodniach i powinna podtrzymać tę passę" - czytamy.

A co napisano o Idzie Świątek. "W ostatnich tygodniach osiągnięcia Świątek na kortach twardych były niesłusznie dyskredytowane. Niektórzy najwyraźniej zapomnieli, że jest ona byłą mistrzynią US Open, a także aktualną mistrzynią Indian Wells i WTA Finals".

Doceniono fakt, że Świątek dotychczas nie przegrała seta US Open, ale zwrócono uwagę, że zaraz zagra z Jessicą Pegulą (6. WTA), a następnie czeka ją potencjalny mecz z Karoliną Muchovą (52. WTA) w półfinale i ewentualny finał z Sabalenką. "Wszystkie te trzy pojedynki mogą być dla niej problemem i przewidujemy, że w pewnym momencie poniesie porażkę" - przewidują eksperci z Tennis365.

W ćwierćfinale US Open Aryna Sabalenka zmierzy się z Qinwen Zheng (7. WTA), a Iga Świątek z Jessicą Pegulą. Białorusinka swój mecz rozegra w środę 4 września o godz. 1:00 polskiego czasu. Godzina meczu Świątek nie została jeszcze podana przez organizatorów.