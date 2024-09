Iga Świątek (1. WTA) w czwartej rundzie US Open bez większych problemów pokonała Ludmiłę Samsonową (16. WTA) 6:4, 6:1. Liderka światowego rankingu jeszcze nie straciła seta na ostatnim Wielkim Szlemie w 2024 roku i jej postawą zachwycony jest Wojciech Fibak. Jeszcze kilka tygodni temu legendarny tenisista wskazywał, czego brakuje Świątek.

- Trochę brakuje Idze takiej pewności siebie liderki. Przekonania o swojej dominacji. Na razie nie udało się jej tego odbudować - mówił Fibak o formie Świątek po turnieju w Cincinnati. Teraz jego zdanie jest kompletnie inne.

Wojciech Fibak zachwycony Igą Świątek. "Żelazna psychika"

Teraz po zwycięstwie Świątek z Samsonową Fibak rozmawiał z radiem RMF24. Czterokrotny ćwierćfinalista Wielkich Szlemów w grze pojedynczej jest dumny z postawy liderki światowego rankingu i uważa, że wytrzymuje ona presję.

- Iga okazała się mocniejsza od Samsonowej. Wcześniej odpowiadałem, że z Rosjanką coś może się wydarzyć: błąd sędziowski, jakieś pechowe zagranie, niekorzystny układ punktów czy nawet coś związanego z kibicami. I ona wtedy już nie walczy, już odpuszcza. I to się zdarza bardzo często - podsumował mecz Fibak.

Zdaniem 72-latka Świątek jest aktualnie nie tylko w dobrej formie na korcie, ale również świetnie rozgrywa spotkania w swojej głowie. Być może właśnie to jest kluczowe do jej dobrej gry. - Nasza Iga jak lwica walczy o każdy punkt, nawet jeżeli coś nie układa po jej myśli, nawet jeżeli trafia piłkę ramą. Ona daje z siebie wszystko, aby zwyciężyć. Pod tym względem jej psychika jest żelazna. Jest wzorem dla wszystkich innych tenisistek - dodaje Fibak.

Były tenisista uważa nawet, że Świątek może wygrać US Open. - Iga jest u siebie, gra w domu. 2 lata temu wygrała US Open i wierzę w to, że w tym roku zwycięży. Będzie zdecydowaną faworytką. No, ale oczywiście jest to już ćwierćfinał US Open. Każda przeciwniczka jest trudna - podsumował legendarny tenisista.

W 1/4 finału US Open Iga Świątek zmierzy się z Jessicą Pegulą (6. WTA). Starcie odbędzie się w środę 4 września.