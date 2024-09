Świątek zobaczyła, że kibic ruszył w jej stronę. Czekał przed hotelem

W nocy z poniedziałku na wtorek czasu polskiego Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału wielkoszlemowego US Open, wygrywając 6:4, 6:1 z Rosjanką Liudmiłą Samsonową. Jej kolejną przeciwniczką będzie Jessica Pegula. Po meczu z Samsonową Świątek udała się na zakupy, a potem wróciła do hotelu, w którym jest zameldowana od początku turnieju. Przed hotelem na Igę czekał jeden z kibiców. Oto jak Świątek zachowała się wobec swojego fana.

