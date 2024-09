Świat reaguje na zwycięstwo Igi Świątek. Piszą o "męskim tenisie"

Iga Świątek (1. WTA) dała kolejny popis w trwającym turnieju US Open. W czwartej rundzie bez problemów pokonała 6:4, 6:1 Ludmiłę Samsonową (16. WTA) - potrzebowała na to godzinę i 31 minut. Dzięki temu awansowała do ćwierćfinału. - Czuję się coraz pewniej na US Open. W tym roku przed turniejem poświęciliśmy z moim zespołem więcej czasu na odpoczynek, niż trening, więc pierwsze rundy były trochę nierówne - powiedziała w wywiadzie pomeczowym Iga Świątek.

REKLAMA

Zobacz wideo

Zagraniczne media komentują triumf Świątek. "Nie mogła być bardziej bezbłędna"

O jej sukcesie napisały media na całym świecie. "Droga Igi Świątek do ćwierćfinału US Open 2024 nie mogła być bardziej bezbłędna. Polka nie straciła jeszcze seta, a w czterech meczach przegrała zaledwie 22 gemy. Dziś Ludmiła Samsonowa była w stanie dotrzymać jej kroku jedynie przez pierwsze dziewięć gemów, grając z nią jak równy z równym i utrudniając jej grę. Jednak później, Iga była jak prawdziwy walec i gładko zwyciężyła (6:4, 6:1). Dzięki temu awansowała do ćwierćfinału nowojorskiego turnieju, gdzie czeka na nią ostatnia lokalna nadzieja, Jessica Pegula" - napisał portal Puntodebreak.com.

"Świątek pewnie awansowała, faworyci nie zawodzą w US Open" - skomentowała za to hiszpańska "Marca". "Polka Iga Świątek zarezerwowała bilet do sobotniego ćwierćfinału turnieju US Open, w którym większość faworytek wciąż bierze udział w rywalizacji" - dodano.

"Iga Świątek rozgromiła Samsonową" - to z kolei nagłówek Hindustantimes.com. W tekście dziennikarze zwrócili uwagę na fakt, że Polka zdołała odwrócić losy meczu w pierwszym secie. "W poniedziałkowy wieczór Świątek remisowała 4:4 z Ludmiłą Samsonową, numerem 16., a następnie wygrała siedem gemów z rzędu, a całe spotkanie 6:4, 6:1" - podkreślono.

Dziennikarze Tennis365.com zwrócili uwagę na liczby Polki w meczu z Rosjanką. "W swoim setnym meczu Wielkiego Szlema najwyżej rozstawiona Iga Świątek pokonała Ludmiłę Samsonową 6:4, 6:1 i awansowała do ostatniej ósemki na Flushing Meadows, notując swoje 83 zwycięstwo w turniejach wielkoszlemowych. Świątek przełamała swoją rywalkę raz w pierwszym secie. Miało to miejsce w 10. gemie, a w drugiej partii dokonała tego dwukrotnie, co potem określiła mianem "męskiego tenisa" - zauważono.

"Świątek świetnie radziła sobie z własnym serwisem i nie pozwoliła przeciwniczce uzyskać ani jednego break pointa. W pierwszym secie przy wyniku 5:4 po raz pierwszy przełamała Samsonową. Na początku drugiej partii znów wygrała przy serwisie Samsonowej" - czytamy we "Frankfurter Allgemeine Zeitung".

W ćwierćfinale Iga Świątek zmierzy się z Amerykanką Jessicą Pegulą (6. WTA). To starcie zaplanowano na środę, 4 września.