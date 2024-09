Niewiarygodny wyczyn Świątek. Wyprzedziła legendy

Iga Świątek bez większych problemów pokonała 6:4, 6:1 Rosjankę Ludmiłę Samsonową i awansowała już do ćwierćfinału US Open. Tam zagra z Jessiką Pegulą. Okazuje się, że był to jej setny mecz na wielkoszlemowych turniejach. Polka może pochwalić się kapitalnym bilansem i wyprzedza kilka legendarnych tenisistek.

Fot. REUTERS/Andrew Kelly