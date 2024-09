Iga Świątek dostała wiadomość. I to od kogo! Cały świat to widział

Iga Świątek pewnie zmierza po drugi tytuł wielkoszlemowy na nowojorskich kortach. Problemy miała jedynie w starciu z Kamillą Rachimową, z którą zmierzyła się na start US Open - jej gra nieco falowała, ale ostatecznie zapisała zwycięstwo na swoim koncie. W kolejnych trzech meczach nie dawała większych szans rywalkom. Dość powiedzieć, że ani razu nie musiała bronić break pointa! Tak było m.in. w IV rundzie z Ludmiłą Samsonową. - Na początku grałyśmy trochę męski tenis, utrzymywałyśmy swoje podania. Wiedziałam, że szanse się pojawią i wykorzystałam je. W drugim secie chciałam utrzymać koncentrację. Jestem zadowolona z tego zwycięstwa - podkreślała liderka rankingu WTA po triumfie z Rosjanką.

Mikaela Shiffrin ma ważny przekaz do Świątek. Budujące słowa

Pod wrażeniem gry Polki byli eksperci na całym świecie. "Czysta przyjemność oglądania", "Jeden z najlepszych meczów Świątek w tym sezonie. Funkcjonowało wszystko" - zachwycali się. I okazuje się, że nie tylko oni. Pod wrażeniem była też Mikaela Shiffrin, przyjaciółka tenisistki.

Narciarka alpejska dość wymownie zareagowała na wpis Świątek, który ta dodała tuż po triumfie z Samsonową. 23-latka opublikowała w nim gifa z głównym bohaterem sitcomu "Ted Lasso", w którym ten dotyka kartki z napisem "Believe", co w tłumaczeniu na język polski oznacza: "Uwierz". Zresztą sam odtwórca roli pojawił się we wtorkową noc na trybunach US Open.

"My w Ciebie wierzymy!!" - zapewniła Shiffrin na X, dodając też wymowne emotikony. Tym samym okazała wsparcie Świątek i udowodniła po raz kolejny, że jest wielką fanką talentu pierwszej rakiety świata. Sformułowanie "po raz kolejny" nie jest tutaj przypadkowe. Panie już wielokrotnie wchodziły w interakcje w mediach społecznościowych i wymieniały się komplementami.

Nie tak dawno Amerykanka gratulowała Świątek zdobycia brązowego medalu igrzysk olimpijskich. W tym sezonie reagowała też na zwycięstwo Polki w WTA 1000 w Indian Wells. Za każdym razem jej wpisy były przepełnione szacunkiem i uznaniem. Niewykluczone, że narciarka alpejska również pojawi się na trybunach nowojorskiego obiektu.

Gwiazdy Hollywood na trybunach US Open. Przychodzą m.in. dla Świątek

Gra Świątek przyciąga bowiem wielkie gwiazdy. Jak wspominaliśmy, mecz naszej rodaczki z Samsonową śledził Jason Sudeikis, a więc odtwórca roli Teda Lasso. Z kolei spotkaniu III rundy z Anastazją Pawluczenkową z bliska przyglądał się Hugh Jackman i jego reakcje nie pozostawiają wątpliwości, że był zachwycony rywalizacją pań.

Kolejny mecz Świątek rozegra już w środę 4 września. Jej rywalką będzie faworytka lokalnej publiczności Jessica Pegula. Godzina rozpoczęcia spotkania nie jest jeszcze znana. Mimo to już teraz zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z tego starcia na stronie głównej Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej.