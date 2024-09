Iga Świątek dostała nowy przydomek od Rosjan. Przebiła nawet Szarapową

Ci, którzy zdecydowali, że noc z poniedziałku na wtorek czasu polskiego spędzą na oglądaniu Iga Świątek rywalizującej podczas US Open, z pewnością się nie zawiedli. Nasza reprezentantka pokazała klasę w starciu 1/8 finału z Ludmiłą Samsonową. Rosjanka stawiała opór tylko w pierwszym secie, lecz nie dała rady nawet ugrać choć jednej partii, gdyż Polka przełamała ją w kluczowym momencie.

Iga "Pogromczyni Rosjanek" Świątek

Od tamtej pory na "scenie" pozostała już tylko jedna gwiazda. Gwiazda, która po raz drugi w karierze dotarła do ćwierćfinału US Open, a gdy wcześniej udało jej się to w 2022 roku, to potem wygrała cały turniej. Oczywiście do tego jest jeszcze bardzo daleko, ale z coraz lepszą, rozkręcającą się grą, Polkę stać na wszystko. Jak choćby zdenerwowanie Rosjan, którzy nie byli zbytnio zachwyceni po meczu Świątek z Samsonową.

Portal liveresult.ru podkreślił, że Polka w Nowym Jorku jest koszmarem dla rosyjskich tenisistek, co jest nowym - ale w tym wypadku jak najbardziej adekwatnym - przydomkiem dla tenisistki z Raszyna. "Niemal dokładnie 1,5 godziny wystarczyło Idze Świątek, by wyeliminować Ludmiłę Samsonową i awansować do ćwierćfinału. Przypomnijmy, że już wcześniej Świątek wyrzuciła z US Open dwie inne Rosjanki, Kamillę Rachimową oraz Anastazję Pawluczenkową" - czytamy.

Na stronie sports.kz zauważono, że kluczowe okazały się decydujące momenty, w których Polka była od Samsonowej o wiele lepsza. "Iga Świątek przede wszystkim wykorzystała trzy z aż ośmiu breakpointów, które sobie wywalczyła. Samsonowa nie była w stanie nawet zdobyć takiej szansu" - pisze sports.kz.

Maria Szarapowa zostawiona w tyle. Iga Świątek ją przebiła

Natomiast specjalizujący się w tenisie portal championnat.com, podkreśla do jak wielu błędów i złych decyzji zmusiła Samsonową reprezentantka Polski. Pochwalili też świetny serwis Świątek. "Szczególnie drugi set kompletnie nie udał się Samsonowej. Za często się myliła, była bardzo nerwowa, a po kątach grała zupełnie nieefektywnie. Nie rozstrzygała tym wymian na swoją korzyść. Świątek imponowała pierwszym podaniem, które było o wiele bardziej wydajne" - ocenili Rosjanie.

Championnat.com zauważył też pewną statystykę, którą na portalu X podawało także konto OptaAce. Okazuje się, że Świątek przebiła pod jednym kątem legendarną Marię Szarapową. "Świątek przebiła wielkoszlemowe osiągnięcie Marii Szarapowej. Zwycięstwo z Samsonową było jej 83 triumfem w 100 pierwszych meczach na największych turniejach. Szarapowa w swoich pierwszych 100 spotkaniach na wielkoszlemowych kortach odniosła 82 zwycięstwa" - czytamy.