Nagły paraliż na US Open. Wstrzymano grę na wszystkich kortach

Do niespodziewanym scen doszło podczas poniedziałkowych zmagań na US Open. W pewnym momencie przerwana została gra na wszystkich kortach. Zwykle powodem takiego stanu rzeczy jest deszcz, lecz tym razem chodziło o coś zupełnie innego. W głównym budynku odpowiedzialnym za system hawk-eye live (automatyczne wywoływanie autów) w Nowym Jorku doszło do alarmu przeciwpożarowego.

Eurosport