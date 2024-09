Iga Świątek (1. WTA) w bardzo dobrym stylu zaczęła US Open i w pierwszych trzech meczach nie straciła nawet seta. Wygrywała już z Kamillą Rachimową (104. WTA), Eną Shibaharą (217. WTA) oraz Anastazją Pawluczenkową (27. WTA), a teraz czas na starcie z już trzecią Rosjanką na jej drodze. Tym razem będzie to Ludmiła Samsonowa (16. WTA).

Iga Świątek - Ludmiła Samsonowa w IV rundzie US Open. Gdzie oglądać dziś mecz Świątek?

Samsonowa to dotychczas najwyżej notowana i prawdopodobnie również najlepiej dysponowana rywalka Świątek na US Open. Rosjanka nie tak dawno dotarła do ćwierćfinału w Cincinnati, a na Wielkim Szlemie wygrała już z Qiang Wang (438. WTA), Marie Bouzkovą (45. WTA) oraz Ashlyn Krueger (59. WTA). Tylko w starciu z Czeszką straciła seta.

Oczywiście to jednak Świątek będzie zdecydowaną faworytką meczu, a wskazuje na to nie tylko jej pozycja w rankingu, ale również ostatnie spotkania z Samsonową. Bilans Polki z tą rywalką to 3-0 i 6:1 w setach. Samsonowa była w stanie "urwać" partię Polce tylko w Stuttgarcie w 2022 roku, kiedy to ich starcie trwało ponad trzy godziny. Przegrywała z kolei w 2023 roku w Dubaju oraz w finale w Pekinie, gdzie Świątek zwyciężyła 6:2, 6:2 w zaledwie 70 minut.

Obie panie zagrają o ćwierćfinał - dla Samsonowej byłby to najlepszy wynik w karierze na Wielkim Szlemie, a dla Świątek przełamanie na US Open, gdzie wygrywała w 2022 roku, a w zeszłym roku odpadła właśnie w IV rundzie. Zwyciężczyni w 1/4 zagra z Jessicą Pegulą (6. WTA), która ograła Dianę Shnaider (18. WTA).

Gdzie oglądać mecz Iga Świątek - Ludmiła Samsonowa? O której dziś mecz Świątek? Kiedy zagra Iga Świątek w US Open? Gdzie oglądać mecz? [TRANSMISJA NA ŻYWO DZISIAJ, STREAM ONLINE, WYNIK NA ŻYWO]

Starcie Igi Świątek z Ludmiła Samsonową odbędzie się o godzinie 19:00 czasu nowojorskiego, a więc o 1:00 czasu polskiego w nocy z poniedziałku 2 na wtorek 3 września. Transmisję telewizyjną przeprowadzi Eurosport 1, a online mecz będzie dostępny w serwisie Max po wykupieniu odpowiedniego pakietu. Zapraszamy także do śledzenia relacji tekstowej i wyniku na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.