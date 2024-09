Kibice mają dość. Podwójne standardy ws. Gauff i Świątek

Coco Gauff (3. WTA) odpadła z wielkoszlemowego US Open. Amerykańska tenisistka i obrończyni tytułu niespodziewanie przegrała w czwartej rundzie ze swoją rodaczką Emmą Navarro (12. WTA) po trzysetowej batalii. W pierwszym secie została zdominowana przez rywalkę - 3:6. Po przegranej partii - jak to często ma w zwyczaju - 20-latka zeszła na przerwę toaletową. To przyniosło oczekiwane efekty i wróciła na kort odmieniona. Popełniła zdecydowanie mniej błędów i kontrolowała przebieg rywalizacji. Wygrała drugi set 6:1, ale w decydującej partii znów musiała uznać wyższość lepiej dysponowanej rywalki - 3:6.

REKLAMA

Zobacz wideo Co dalej z Igą Świątek? "Przeżyła ogromne napięcie. To był wielki cios"

Wcześniej - w meczu trzeciej rundy z Ukrainką Eliną Switoliną (28. WTA) - Gauff także udała się do toalety po przegranym pierwszym secie (3:6). Jaki był tego efekt? Amerykanka zmobilizowała się do dalszej walki, zdołała odwrócić losy spotkania i ostatecznie zwyciężyła 3:6, 6:3, 6:3.

Fani nie wytrzymali. Grzmią o podwójnych standardach stosowanych wobec Gauff i Świątek

Kwestia wizyty w toalecie została poruszona przez internautów w mediach społecznościowych. Ci zwrócili uwagę na "podwójne standardy" stosowanie wobec Gauff oraz Igi Świątek. Mówiąc najprościej, zauważyli oni, że na Polkę spadła fala krytyki po wizycie w toalecie, a na Amerykankę nie. O burzy w sieci pisze portal Sportskeeda.com.

"Zawsze jest dramat, kiedy Iga idzie do toalety, a tu proszę" - napisał jeden z użytkowników portalu X. "A co jeśli Iga by to zrobiła?" - zastanawiał się inny internauta.

"Mam nadzieję, że wszystkie przerwy na toaletę, które dziewczyny zrobiły sobie po przegraniu pierwszego seta podczas tegorocznego US Open, są zapisane i gotowe wykorzystania, gdy jakiś idiota ośmieli się krytykować Igę Świątek" - czytamy.

"Czekam na komentarz Chrissie [Chris Evert - przyp.red.]. Ach, czekaj, to Coco... więc się nie pojawi" - napisał inny internauta.

"Gdzie jest policja toaletowa, czyli Lindsay D i Coco V?" - zapytał inny użytkownik.

Ostatni komentarz odnosi się oczywiście do krytycznych wypowiedzi Lindsay Davenport i Coco Vandeweghe dotyczących Igi Świątek. "Jeśli przegrasz seta, opuszczasz kort... Coś takiego nigdy wcześniej się nie zdarzyło. A teraz dzieje się tak za każdym razem" - mówiła o Polce Lindsay Davenport.

Przypomnijmy, że Iga Świątek (1. WTA) wciąż jest w grze o zwycięstwo w US Open. Polka w nocy z poniedziałku na wtorek polskiego czasu zmierzy się w czwartej rundzie z Ludmiłą Samsonową (16. WTA).