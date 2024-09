Oto największy krytyk Świątek. Nie ma dla Polki dobrych wieści

Ubiegłoroczna triumfatorka US Open, czyli Coco Gauff pożegnała się już z turniejem. To sprawia, że szanse Igi Świątek w tym turnieju wzrastają. Amerykanka nie sprostała swojej rodaczce Emmie Navarro i zakończyła udział w zmaganiach na etapie 1/8 finału.

Świątek w ćwierćfinale zamelduje się w przypadku pokonania Ludmiły Samsonowej. Spotkanie z tą tenisistką z pewnością nie będzie łatwe. Szansę na niespodziankę widzi Jewgienij Kafielnikow - były rosyjski tenisista, dwukrotny triumfatorów turniejów wielkoszlemowych (Roland Garros 1996 i Australian Open 1999) oraz mistrz olimpijski w grze pojedynczej z Sydney.

To postać, która w ostatnich tygodniach zasłynęła skrytykowaniem Świątek. - Ktoś cię zmusza do gry? Wszystko, co ty piep***sz, to narzekanie! Powiem ci, na co zasługujesz! Zasługujesz na dużo mniejsze wynagrodzenie niż teraz! Co ty na to? - pisał Kafielnikow na portalu X, kiedy Polka rywalizowała w turnieju WTA w Cinncinati.

Teraz zabrał głos przed jej pojedynkiem z Samsonową. - Ludmiła bardzo pewnie pokonała Amerykankę Ashlyn Kruger. Oglądałem ten mecz. Pokazała bardzo dobry tenis. Jeśli dalej będzie podążać tą samą drogą, będzie grać asertywnie i z zaangażowaniem, to przeciwko Świątek będzie w stanie sprawić niespodziankę. Dlaczego nie? – przekonuje cytowany przez portal sovsport.ru.

Iga Świątek wygrała US Open w 2022 roku. Wówczas w finale pokonała Ons Jabeur. Czas pokaże, czy w tym roku uda jej się dopisać drugi triumf w tych prestiżowych zmaganiach.