Żenada na US Open. Haniebne zachowanie kibiców. "Grasz, k***a, dalej"

Odpadnięcie Novaka Djokovicia - to dotąd największa sensacja podczas trwającego US Open. - To był najgorszy tenis, jaki kiedykolwiek grałem. To był okropny mecz - przyznał. Serb poległ z Alexeiem Popyrinem 4:6, 4:6, 6:2, 4:6 i wiadomo już, że nie obroni tytułu z ubiegłego roku. - Szczerze mówiąc, jak na to, jak się czułem i w jaki sposób grałem od początku tego turnieju, trzecia runda to i tak sukces - dodał. I niespodziewanie wypalił też, jaka będzie jego przyszłość.

Po odpadnięciu 37-latka głównymi faworytami do triumfu w całym wydarzeniu są: Jannik Sinner, Alexander Zverev, Daniił Miedwiediew czy choćby Alex De Minaur. Ten pokonał w niedzielę Daniela Evansa i awansował do IV rundy rywalizacji. Nie było to jednak dla niego łatwe spotkanie, zwłaszcza przez pierwsze dwie godziny gry.

Kiedy Brytyjczyk zwyciężył drugiego seta po tie-breaku, zapowiadało to niezwykle interesującą końcówkę. I może taka by była, gdyby nie doznał on kontuzji biodra. Ta uniemożliwiła mu normalną grę i finalnie przegrał 3:6, 7:6 (4), 0:6, 0:6. Fani go wygwizdali, a ten był wściekły, że publiczność nie doceniła jego wysiłku i woli walki. - Zdezorientowało mnie to, że zostałem dla kibiców, a oni mnie wybuczeli. Co za ironia - przekazał tuż po meczu, cytowany przez Tennis World USA.

Mimo że doskwierał mu ból, to nie skreczował i dokończył spotkanie. - Nie wybaczyłbym sobie, gdybym wycofał się z Wielkiego Szlema. Musisz k**wa dokończyć mecz, tak zostałem wychowany. Zaciskasz zęby i grasz ku**a dalej. (...) Oczywiście, że jestem zraniony. Miałem spore szanse na zwycięstwo, czekałem na to od dawna, ale trudno - uzupełnił, cytowany przez "The Guardian".

Poniżej skrót całego meczu:

Na koniec Evans zdradził, że niebawem wróci do rywalizacji. - Kilka piw na pewno pomoże. Przez kolejne cztery lub pięć dni będę dobrze spał i wszystko będzie w porządku - podsumował. Po pokonaniu Brytyjczyka De Minaur zmierzy się w IV rundzie zmagań z pogromcą Huberta Hurkacza Jordanem Thompsonem.