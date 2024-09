Co za widok. Świątek o krok od legendy. Tak wygląda ranking WTA

Iga Świątek wkracza w decydującą fazę turnieju US Open. Nie ma wątpliwości, że jej celem jest zwycięstwo i odzyskanie tytułu zdobytego dwa lata temu. Do tej pory nie dość, że wygrała trzy mecze, to nie straciła w nich nawet seta. Tym samym ma coraz większą przewagę w światowym rankingu nad Aryną Sabalenką. Mało tego, lada moment może przebić wynik legendarnej Ashleigh Barty. Tak wygląda obecnie ranking WTA Live.

3 Robert Deutsch / USA TODAY Sports via Reuters Con Otwórz galerię Na Gazeta.pl