6:1, 6:2. Znamy pierwszą ćwierćfinalistkę US Open! To była deklasacja

Paula Badosa (29. WTA) udanie rozpoczęła US Open i wygrała mecze z Viktoriją Golubić (73. WTA) oraz Taylor Townsend (48. WTA) bez straty seta. Za to w trzeciej rundzie dopiero po super tie-breaku wyeliminowała Elenę Gabriela Ruse (122. WTA). W kolejnej fazie jej przeciwniczką była Yafan Wang (80. WTA), która wcześniej uporała się z Wiktorią Azarenką (20. WTA) i Marią Sakkari (9. WTA).

Paula Badosa pierwszą ćwierćfinalistką US Open. Yafan Wang pokonana

Już w pierwszym gemie Hiszpanka miała ogromne problemy i broniła aż czterech break pointów. Zrobiła to skutecznie, a następnie przystąpiła do ofensywy i wygrała cztery kolejne gemy. Kolejny co prawda przegrała do zera, ale przy własnym podaniu wykorzystała drugą piłkę setową i wygrała 6:1. Potrzebowała do tego 39 minut.

W drugiej partii Wang wzniosła się na wyższy poziom i już tak łatwo nie traciła własnego podania. Przynajmniej przez jakiś czas, gdyż w piątym gemie już nie dała rady powstrzymać Badosy, która zyskała przewagę przełamania. I błyskawicznie mogła ją stracić, lecz udało jej się obronić break point.

26-latka poszła za ciosem i ponownie odebrała przeciwniczce serwis. Dzięki temu od ćwierćfinału US Open dzielił ją już tylko jeden wygrany gem. Nie wypuściła tego z rąk i dzięki temu po 83 minutach gry mogła cieszyć się z awansu.

Już przed tym meczem było wiadomo, że dla Hiszpanki jest to najlepszy w karierze start w nowojorskim turnieju. Ale awans do ćwierćfinału sprawia, że wyrównała swoje największe osiągnięcie w historii startów wielkoszlemowych - do tej pory na taki dalekim etapie była tylko raz, w 2021 r. w Roland Garros.

O półfinał US Open Paula Badosa na pewno zagra z Amerykanką. Będzie to albo broniąca tytułu Coco Gauff (3. WTA), albo Emma Navarro (13. WTA).