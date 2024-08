Zdaniem wielu tenisowych ekspertów Karolina Muchova jest jedną z najbardziej wszechstronnych zawodniczek w WTA Tour. Dowodzi temu fakt, że 28-letnia Czeszka dochodziła do minimum ćwierćfinału każdego z turniejów wielkoszlemowych, a w zeszłym roku zanotowała nawet finał Roland Garros. Z pewnością można stwierdzić, że gdyby nie liczne kontuzje, na stałe byłaby w światowej czołówce. Aktualnie zajmuje 52. miejsce w rankingu, lecz niedawno wróciła po kolejnej 10-miesięcznej pauzie z powodu urazu.

Chris Evert wywołała burzę. Porównała rywalkę Świątek do mężczyzny

Kolejny raz Karolina Muchova zachwyciła podczas drugiej rundy US Open. W sesji wieczornej na Arthur Ashe Stadium pokonała 6:3, 7:6(5) Naomi Osakę. Czeszka posłała aż 24 winnery przy raptem 13 niewymuszonych błędach. Wielokrotnie skutecznie kończyła akcje przy siatce i nękała Japonkę slajsami bekhendowymi, a są to zagrania, które niezbyt często oglądamy w kobiecych zmaganiach.

Eksperci byli zachwyceni występem Czeszki i docenili jej talent. Pod wrażeniem była także legendarna Chris Evert, lecz jej komplementy były dość niefortunne. "Gra jak mężczyzna. Chce grać jak mężczyzna. Mężczyźni mają lepsze serwisy niż kobiety, w większości mają także lepsze woleje i poruszają się trochę lepiej" - stwierdziła Evert na antenie ESPN, co szybko wyłapali internauci na portalu X.

Jej wypowiedź dotarła nawet do Ons Jabeur, która nie kryła oburzenia. "Muchova jest niesamowicie utalentowaną zawodniczką. Nie musi być facetem, żeby mieć świetny serwis, wolej lub poruszanie się. Czy możemy przestać tworzyć stereotypy na podstawie płci?" - zirytowała się Tunezyjka.

Chris Evert zreflektowała się dzień później i przeprosiła za swoje niefortunne wyrażenie. "Przepraszam, jeśli was uraziłam, z pewnością nie było to moim zamiarem. Siła, mobilność i atletyzm znacznie się poprawiły, a wiele kobiet, z którymi rozmawiam, ma idoli mężczyzn, do których aspirują. Ponownie, może moja wypowiedź mogła być lepsza, więc przepraszam!" - napisała Amerykanka na portalu X.

W międzyczasie swoje "trzy grosze" dorzucić także Nick Kyrgios, który w trakcie US Open pełni rolę komentatora i prowadzi wywiady z zawodnikami. "Zgadzam się! BYŁA NIESAMOWITA. Dlaczego to ma znaczenie, jej woleje były niesamowite, była nierealna. Ons, naucz mnie swojego slajsu, proszę, mój uderza w płot" - ironizował Australijczyk, zachwycając się Czeszką w starciu z Osaką.

W sobotę Karolina Muchova powalczy o czwartą rundę US Open. Jej rywalką będzie Anastazja Potapowa (38. WTA).