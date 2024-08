Djoković wyrzucony z US Open. Pogrom faworytów

Novak Djoković przystępował do US Open opromieniony zdobyciem złotego medalu igrzysk olimpijskich w Paryżu. W Nowym Jorku marzył o obronie tytułu, jednak już wiadomo, że to mu się nie uda. W trzeciej rundzie turnieju Serb nie sprostał Alexeiowi Popyrinowi, z którym przegrał w czterech setach. Djoković nie jest pierwszym zawodnikiem z czołówki, który bardzo szybko żegna się z turniejem.

