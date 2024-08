Trzy sety w meczu Switolina - Gauff. Była już na skraju rozpaczy

20-letnia Coco Gauff to trzecia rakieta świata i mistrzyni US Open sprzed dwunastu miesięcy, ale w tym roku na korty Flushing Meadows wracała z niepewną dyspozycją. W niedawnych "tysięcznikach" w Toronto i Cincinnati odpadała bardzo szybko - wygrała tylko jeden mecz. W Nowym Jorku wystartowała nieźle, albowiem pewnie pokonała Warwarę Graczową (66. WTA) oraz Tatjanę Marię (99. WTA), oddając im w sumie raptem sześć gemów.

REKLAMA

Zobacz wideo Test zgodności Szeremety i jej trenera

W trzeciej rundzie czekało ją jednak zdecydowanie trudniejsze zadanie, albowiem po drugiej stronie siatki stanęła Elina Switolina (28. WTA). Ukrainka to jedna z najbardziej waleczny oraz niebezpiecznych przeciwniczek, o czym Gauff przekonała się w piątek na korcie centralnym imienia Arthura Ashe'a.

Ależ zwrot akcji w meczu obrończyni tytułu. Była już w dużych opałach

Początek pojedynku był dość spokojny, choć pod dyktando Switoliny, albowiem to ona wywalczyła pierwsze trzy break pointy. Amerykanka za każdym razem ratowała się serwisem, ale już wtedy objawiały się standardowe mankamenty w jej grze. Mowa przede wszystkim o nieregularnym forehandzie, którym popełniała sporo niewymuszonych błędów. W sumie było ich aż 16. W konsekwencji i tak została przełamana w decydującym fazie seta - i to do zera. Switolina wygrała osiem punktów z rzędu, zamykając partię 6:3.

Ukrainka prezentowała się znacznie solidniej, natomiast 20-latka była już na pograniczu bezradności i rozpaczy, zwłaszcza że drugi set także nie układał się po jej myśli. Musiała bronić break pointa w piątym gemie. Wyszła z opresji, co okazało się punktem zwrotnym całego pojedynku. Chwilę później to Coco Gauff po raz pierwszy w meczu przełamała rywalkę. Rozentuzjazmowana nowojorska publiczność doprowadziła swoją reprezentantkę do zwycięstw 6:3 i trzeciego seta.

Finałowa partia to był najbrzydszy fragment tego widowiska. Momentum wciąż było po stronie obrończyni tytułu, która popełniała mniej błędów, dzięki czemu wyszła na prowadzenie z przełamaniem. Switolina nie zamierzała się jednak poddawać, ale brakowało jej argumentów tenisowych. Po dwóch godzinach gry Coco Gauff doszła do trzech piłek meczowych z rzędu, ale wówczas dała o sobie znać wspomniana waleczność Switoliny, która nie tylko doprowadziła do równowagi, ale jeszcze przełamała rywalkę.

To było jednak tylko odrodzenie wyroku. Chwilę później obrończyni tytułu domknęła to spotkanie 3:6, 6:3, 6:3 i mogła cieszyć się z awansu do czwartej rundy US Open. W niej zmierzy się z lepszą z meczu Emma Navarro - Marta Kostjuk.