Badosa wypaliła do Sabalenki. "Przestań mnie kopiować"

Aryna Sabalenka (2. WTA) uchodzi obok Igi Świątek (1. WTA) za główną faworytkę do wygrania US Open. Do tej pory największym sukcesem Białorusinki pozostaje zeszłoroczny finał, kiedy to przegrała 6:2, 3:6, 2:6 z Amerykanką Coco Gauff (3. WTA). W tym roku Sabalenka bez większych problemów pokonała 6:3, 6:3 Australijkę Priscillę Hon (203. WTA) i 6:3, 6:1 Włoszkę Lucię Bronzetti (76. WTA).

Dzięki wygranej nad Bronzetti Sabalenka ma 80,6 proc. zwycięstw na kortach twardych w turniejach wielkoszlemowych (45 zwycięstw i 11 porażek). Lepszą skuteczność, zgodnie ze statystykami OptaAce, ma tylko Naomi Osaka (81 proc., 47-11). - Aryna Sabalenka jest rozpalona po ostatnich niepowodzeniach. Przegrała w ćwierćfinale Roland Garros z powodu choroby, była zmuszona wycofać się z Wimbledonu z powodu kontuzji barku. Sabalenka z pełną parą ruszy na korty twarde, a po Australian Open na tej samej nawierzchni w tym roku będzie chciała podbić Nowy Jork - twierdzi Tom Hamilton z ESPN.

Na pewno za faworytkę US Open nie uchodzi Paula Badosa (29. WTA). Hiszpanka ustanowiła swój życiowy sukces w turnieju w Nowym Jorku, dochodząc do trzeciej rundy. To efekt wygranej 6:3, 7:5 nad Amerykanką Taylor Townsend (48. WTA). Najlepszy wynik Badosy w turniejach wielkoszlemowych to ćwierćfinał Roland Garros z 2021 r. W tym roku Badosa wygrała turniej WTA 500 w Waszyngtonie, gdzie pokonała w finale 6:1, 4:6, 6:4 Czeszkę Marie Bouzkovą (45. WTA).

"Przestań mnie kopiować". Badosa zaczepiła Sabalenkę

Oficjalny profil US Open na Instagramie opublikował rolkę, na której pokazał, w jakich strojach Badosa i Sabalenka pojawiły się na treningu przed meczami trzeciej rundy. Okazało się, że tenisistki ubrały się dokładnie tak samo. "Bliźniaczki? Teraz kto kogo skopiował?" - pyta profil US Open. To nagranie nie przeszło bez odpowiedzi Badosy, która postanowiła opublikować je na InstaStories. "Aryna Sabalenka, czy możesz przestać mnie kopiować cały czas?" - napisała hiszpańska tenisistka. "Ahahah, jako pierwsza założyłam ten strój" - odpowiedziała Sabalenka.

"Sabadosa", "pewnie wygra ta w czerwonym", "kolejna super fanka Sabalenki", "kocham to", "umieram z ciekawości, to celowo czy przypadkowo?" - piszą internauci w mediach społecznościowych, reagując na to nagranie. Jak powszechnie wiadomo, obie tenisistki się przyjaźnią i darzą się ogromną sympatią.

- Oczywiście wymieniamy się wiadomościami, żartujemy ze sobą, ale wszystko się zmienia, gdy zapraszają nas na kort - mówiła Badosa przed tegorocznym meczem trzeciej rundy Roland Garros. W nim Sabalenka wygrała 7:5, 6:1 i awansowała do czwartej rundy. Do tej pory Sabalenka wygrała pięć z siedmiu pojedynków przeciwko Badosie. Do ich ewentualnego spotkania w US Open może dojść dopiero w finale.

W trzeciej rundzie US Open Sabalenka zagra z Rosjanką Jekatieriną Aleksandrową (31. WTA), natomiast rywalką Badosy będzie Elena-Gabriela Ruse z Rumunii (122. WTA).