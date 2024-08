W głowie się nie mieści, ile Hurkacz zgarnął za dwa mecze w US Open. Fortuna!

W pierwszej rundzie US Open Hubert Hurkacz (7. ATP) zmierzył się z Timofiejem Skatowem (188. WTA). Mimo że jego rywal był dużo niżej notowany, Polak miał z nim problemy. Finalnie wygrał jednak 6:3, 7:6, 7:6. W kolejnym etapie zagrał z Jordanem Thompsonem (32. WTA). I tym razem nasz tenisista bardzo zawiódł. Był kompletnie bezradny i przegrał 6:7, 1:6, 5:7.

Hubert Hurkacz odpadł i zarobił grube pieniądze

Tym samym Hurkacz pożegnał się z US Open już w drugiej rundzie. Mimo słabego występu i szybkiego odpadnięcia Polak zarobił niemałe pieniądze. Za dojście do drugiego etapu otrzymał 140 tysięcy dolarów, co w przeliczeniu daje aż 540 tysięcy złotych.

Przypomnijmy, że w tegorocznej edycji US Open zarówno kobiety, jak i mężczyźni zarobią tyle samo. Łączna pula wynosi 75 milionów dolarów (ponad 289 milionów złotych), czyli najwięcej ze wszystkich tegorocznych turniejów wielkoszlemowych. W grze pozostała nadal Iga Świątek, która po pokonaniu Kamilli Rachimowej i Eny Shahibary awansowała do trzeciej rundy. Dzięki temu jest już pewna, że zarobi przynajmniej 215 tysięcy dolarów (830 tysięcy złotych). A kwota ta może być tylko większa.

Zarobki tenisistów i tenisistek w US Open

I runda - 100 tysięcy dolarów (386 tysięcy złotych)

II runda - 140 tysięcy dolarów (540 tysięcy złotych)

III runda - 215 tysięcy dolarów (830 tysięcy złotych)

IV runda - 325 tysięcy dolarów (ponad 1,2 miliona złotych)

ćwierćfinał - 530 tysięcy dolarów (ponad dwa miliony złotych)

półfinał - milion dolarów (ponad 3,8 miliona złotych)

finał - 1,8 miliona dolarów (6,95 miliona złotych)

zwycięzca - 3,6 miliona dolarów (13,9 miliona złotych)

W trzeciej rundzie Iga Świątek zmierzy się z Anastazją Pawluczenkową. Spotkanie zaplanowane jest na sobotę.