Iga Świątek podeszła do kamery i się zaczęło. Ta reakcja mówi wszystko

Iga Świątek świetnie spisuje się na US Open. W pierwszej rundzie pokonała 6:4, 7:6 Kamillę Rachimową (104. WTA). W kolejnej rundzie spisała się zdecydowanie lepiej, nie dając szans Enie Shibiharze (217.) i wygrywając 6:0, 6:1.

Iga Świątek zabrała głos po meczu. Tajemnicze słowa

"To nie mogło się skończyć inaczej: 6:0, 6:1 w 65 minut, czyli Iga Świątek już w trzeciej rundzie US Open", "Japonka tak naprawdę walczyła tylko o to, aby nie wyjechać z Arthur Ashe Stadium na rowerze" - pisali po tym meczu eksperci. Głos zabrała również Iga Świątek, która udzieliła wywiadu Eurosportowi.

- Skoncentruję się, żeby szlifować te rzeczy, które szlifowałam wczoraj. I zobaczymy, jak będzie wyglądać kolejny mecz - powiedziała liderka rankingu WTA. Dziennikarz dopytał ją, co konkretnie szlifowała. Świątek szybko odpowiedziała w tajemniczy sposób. - Nie powiem, bo okaże się, co mi nie wychodzi - wypaliła z uśmiechem na twarzy.

W trzeciej rundzie US Open Polkę będzie czekać starcie z Anastazją Pawluczenkową (27.). Rosjanka wcześniej pokonała 5:7, 6:1, 6:2 Elisabettę Cocciaretto (65.). Mecz zaplanowany jest na sobotę, ale nie jest znana jeszcze dokładna godzina.

Do tej pory obie zawodniczki grały ze sobą dwukrotnie. I za każdym razem lepsza była Świątek. Ostatni raz zagrały podczas turnieju WTA w Rzymie w zeszłym roku. Wówczas Polka wygrała 6:0, 6:0.

Z US Open pożegnał się już Hubert Hurkacz (7. ATP). Polak przegrał 6:7, 1:6, 5:7 z Jordanem Thompsonem (32.).