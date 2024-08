Niepokojące słowa Alcaraza po blamażu w US Open. Powiedział to wprost

To jedna z największych sensacji US Open. Faworyt do końcowego triumfu, zwycięzca US Open z 2022 r. i trzeci tenisista świata Carlos Alcaraz został pokonany już w II rundzie przez 74. w rankingu Botika Van De Zandschulpa.Tak szybkie odpadnięcie z wielkoszlemowego turnieju to najgorszy wynik Hiszpana od 2021 r.

Alcaraz powiedział to wprost. "Psychicznie nie czuję się dobrze"

Spotkanie trwało 141 minut. W tym czasie Alcaraz przegrał wszystkie trzy sety, a w pierwszym został wręcz zdeklasowany (1:6, 5:7, 4:6).

Po meczu Alcaraz pojawił się na konferencji prasowej i tam wyjaśnił przyczyny porażki. I trzeba przyznać, że jego słowa brzmią niepokojąco. Hiszpan wprost powiedział, że ma duży problem z przygotowaniem psychicznym.

- Psychicznie nie czuję się dobrze, nie jestem silny. Kiedy mam problemy, nie wiem, jak się kontrolować, nie wiem, jak sobie z nimi poradzić. To była walka ze sobą. Dzisiaj grałem w myślach przeciwko mojemu przeciwnikowi, a także przeciwko sobie. Było wiele emocji, z którymi nie mogłem sobie poradzić. W sprawach związanych z głową cofnąłem się o krok i nie rozumiem dlaczego. Zapowiadałem spektakularne lato, po Rolandzie Garrosie i Wimbledonie wyszedłem z poczuciem, że zrobiłem postęp, że mam twardszą głowę - powiedział Alcaraz cytowany przez serwis claytenis.com.

Porażka w II rundzie US Open sprawia, że Hiszpan może wypaść poza podium rankingu ATP. W zestawieniu "live" aktualnie zajmuje trzecie miejsce, ale może go jeszcze wyprzedzić któryś z zeszłorocznych finalistów - Novak Djoković (2.) lub Daniił Miedwiediew (5.). Jednak aby tak się stało, Serb lub Rosjanin będą potrzebowali bardzo dobrego wyniku na kortach w Nowym Jorku.

Mimo tego Alcaraz może zaliczyć sezon do udanych. W tym roku wygrał French Open i Wimbledon. Zdobył również srebro igrzysk olimpijskich.