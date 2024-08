Rywalka Świątek dokonała czegoś niezwykłego. Czekali prawie 50 lat

Iga Świątek (1. WTA) awansowała do trzeciej rundy wielkoszlemowego US Open. Polka potrzebowała 65 minut do tego, by wyeliminować Japonkę Enę Shibaharę (217. WTA). Tym samym Iga już wyrównała wynik z tej imprezy z 2020 r. Mimo że jeszcze turniej nie wkroczył w etap czwartej rundy, to już część rywalek Świątek odpadła z turnieju. W tym gronie jest m.in. Łotyszka Jelena Ostapenko (10. WTA), Japonka Naomi Osaka (88. WTA), Greczynka Maria Sakkari (9. WTA), Rosjanka Mirra Andriejewa (23. WTA) czy Danielle Collins ze Stanów Zjednoczonych (11. WTA).

REKLAMA

Zobacz wideo Co dalej z Igą Świątek? "Przeżyła ogromne napięcie. To był wielki cios"

Poza turniejem jest też Kazaszka Jelena Rybakina (4. WTA), która postanowiła wycofać się z dalszej rywalizacji w US Open przed meczem drugiej rundy z Francuzką Jessiką Ponchet (143. WTA). Powodem tej decyzji Rybakiny była kontuzja. - Coś tu się ewidentnie dzieje. Nie chcę spekulować. Ale to bardzo nietypowa sytuacja. Osiem wycofań w tym roku... nieujawniona kontuzja na US Open. Myślę, że dzieje się tu coś więcej - mówiła była tenisistka Rennae Stubbs w studiu ESPN.

Jedna z rywalek Świątek dokonała historycznej rzeczy w trakcie turnieju wielkoszlemowego w Nowym Jorku. O kogo chodzi?

Po raz pierwszy od blisko 50 lat. Historyczny sukces rywalki Świątek

Mowa o Beatriz Haddad Mai (21. WTA). Brazylijka awansowała do trzeciej rundy US Open po tym, jak najpierw wyeliminowała Ormiankę Elinę Awanesian (51. WTA; 4:6, 6:0, 6:2), a potem pokonała 6:2, 6:1 Hiszpankę Sarę Sorribes Tormo (115. WTA). Jej kolejną przeciwniczką w turnieju rangi Wielkiego Szlema będzie Rosjanka Anna Kalinska (15. WTA). O wielkim sukcesie Haddad Mai poinformował oficjalny profil US Open na portalu X.

Okazuje się, że Haddad Maia została pierwszą tenisistką z Brazylii, która wywalczyła awans do trzeciej rundy US Open od 48 lat. Ostatnią zawodniczką z tego kraju z tym wyczynem była Maria Bueno w 1976 r., która zawodowo grała w tenisa w latach 1950-1977. Bueno to nie tylko była liderka rankingu WTA, a także czterokrotna triumfatorka US Open (1959, 1963, 1964, 1966). Licząc rozgrywki wielkoszlemowe, Bueno wygrała 19 turniejów tej rangi.

Warto dodać, że Bueno zmarła 8 czerwca 2018 r. w wieku 78 lat z powodu raka jamy ustnej. Dwa lata wcześniej zdiagnozowano u Brazylijki raka komórek Merkla, który uchodzi za bardzo rzadkiego i agresywnego raka skóry.

Do bezpośredniego pojedynku między Haddad Maią a Świątek może dojść dopiero w ćwierćfinale US Open. Polka rywalizowała z Brazylijką czterokrotnie. Trzy razy wygrywała Świątek, z czego ostatni raz w tegorocznym ćwierćfinale WTA 1000 w Madrycie (4:6, 6:0, 6:2). Jedyny triumf Haddad Mai to 2022 r. i trzecia runda turnieju w Toronto (6:4, 3:6, 7:5).