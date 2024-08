Ekspert wydał wyrok ws. Hurkacza. Brutalna prawda między oczy. "Nie zasługuje"

Hubert Hurkacz ma za sobą trudne tygodnie. Nie dość, że nabawił się poważnej kontuzji na Wimbledonie, to musiał przejść operację, która poskutkowała wycofaniem z igrzysk olimpijskich w Paryżu. Później Polak wrócił na kort, ale nie odniósł spektakularnych sukcesów. Ćwierćfinały w Montrealu i Cincinnati, to wyniki nieco poniżej oczekiwań. Nie najlepiej poszło mu też w US Open i po raz szósty w karierze zakończył tę imprezę na... II rundzie, ulegając 6:7(2), 1:6, 5:7 Jordanowi Thompsonowi. Nic więc dziwnego, że na 27-latka spadła spora krytyka.

Niektórzy próbowali usprawiedliwiać rozczarowujący występ w Nowym Jorku niedawną kontuzją, ale nie wszystkim ta "wymówka" przypadła do gustu. "To jest katastrofa dla zawodnika, który zwykle jest rozstawiony w pierwszej dziesiątce. Potem czytam głosy środowiska tenisowego, że Hubert Hurkacz jest niedoceniony w Polsce. A jak ma być, gdy wystawia sobie takie świadectwo w najważniejszych turniejach?" - pisał krytycznie na X Filip Modrzejewski ze Sport.pl.

Ekspert nie miał litości dla Hurkacza. Mówi wprost. "Trudno stawiać gigantyczne cele"

Sytuacja Hurkacza mocno się komplikuje. Niewykluczone, że po US Open spadnie pod koniec TOP 10. Źle wygląda też jego pozycja w rankingu ATP Race. Obecnie zajmuje dopiero 12. lokatę, a tylko ośmiu najlepszych tenisistów weźmie udział w ATP Finals, prestiżowym turnieju kończącym sezon.

Jak na razie Polak notuje rozczarowujący rok. Wygrał jedynie w Estoril. Do finału dotarł też w Halle, ale tam uległ Janikowi Sinnerowi. Jednak prawdziwym zawodem są ostatnie tygodnie. I niewykluczone, że to one zadecydują o losie Hurkacza w ATP Finals.

Głos w sprawie zabrał Marek Furjan. Komentator Eurosportu nie gryzł się w język i ostro wypowiedział się na temat postawy Polaka. - Trudno stawiać gigantyczne cele, grając takie mecze, jak ten czwartkowy - zaczął dosadnie, nawiązując do starcia z Jordanem Thompsonem. - To nie był tenis na wygrywanie wielkich imprez. Do ATP Finals potrzebne by było kilka bardzo dobrych turniejów, wręcz znakomitych - dodawał w rozmowie z WP SportoweFakty.

Ekspert nie ma wątpliwości ws. Hurkacza. "Nie zasługuje"

Jego kolejne słowa były jeszcze bardziej brutalne dla tenisisty. - Na ten moment Hurkacz nie zasługuje specjalnie na ATP Finals - rzucił. - Wiadomo, był ćwierćfinał w Australian Open, czwarta runda w Roland Garros, ale żeby kwalifikować się do turnieju mistrzów potrzeba czegoś więcej. Druga runda Wimbledonu i US Open to za mało. Dodatkowo jeszcze mu się przydarzył uraz - podkreślał.

Teraz przed Hurkaczem kilka dni na odpoczynek i regenerację. Miejmy nadzieję, że w kolejnych tygodniach pokaże się ze zdecydowanie lepszej strony i dostanie się bezpośrednio do ATP Finals. W poprzednim sezonie mu się to nie udało. Nie znalazł się w gronie najlepszych ośmiu zawodników, ale mimo to rozegrał jeden mecz. Zastąpił Stefanosa Tsitsipasa i zmierzył się z Novakiem Djokoviciem. Ostatecznie przegrał 6:7(1), 6:4, 1:6.