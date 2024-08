Osaka miała aż trzy piłki setowe. I nagle zwrot. Katastrofa w US Open

Naomi Osaka na starcie US Open niespodziewanie pokonała Jelenę Ostapenko. To dawało jej powody do optymizmu przed spotkaniem drugiej rundy z Karoliną Muchovą. Japonka może czuć spory niedosyt, gdyż o wyniku pierwszego seta przesądziła bardzo nieudana w jej wykonaniu końcówka. A w drugim miała jeszcze lepszą sytuację, lecz i ją zaprzepaściła, przez co przegrała w dwóch setach i pożegnała się z turniejem.

