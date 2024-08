Iga Świątek poznała kolejną rywalkę w US Open. Ależ zwrot!

Iga Świątek pewnie przebrnęła przez drugą rundę US Open i bez problemów awansowała do kolejnego etapu. Tam jej rywalką będzie Anastazja Pawluczenkowa. Rosjanka wcześniej zmierzyła się z Elisabettą Cocciaretto. I choć nieoczekiwanie przegrała pierwszego seta, to później nie dała już szans Włoszce. Ostatecznie wygrała 5:7, 6:1, 6:2.

