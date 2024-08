Absolutna sensacja w US Open! Alcaraz zmiażdżony przez 74. zawodnika świata

Carlos Alcaraz, triumfator US Open sprzed dwóch lat, zaliczał się do grona faworytów tegorocznej edycji. Hiszpan był zdecydowanym faworytem meczu drugiej rundy z Botikiem Van De Zandschulpem, jednak doszło do prawdziwie sensacyjnego rozstrzygnięcia. 21-latek zaprezentował się znacznie poniżej oczekiwań i przegrał w trzech setach. Tak szybkie odpadnięcie z wielkoszlemowego turnieju to jego najgorszy wynik od 2021 r.

3 screeny z https://x.com/usopen/status/1829363653553836311 Otwórz galerię Na Gazeta.pl