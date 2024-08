W US Open gruchnęła przykra wiadomość. Legenda: "To straszne. To smutne"

W czwartek Iga Świątek rywalizowała w drugiej rundzie US Open. Polska tenisistka bez problemów ograła notowaną w trzeciej setce Enę Shibaharę 6:0, 6:1. Potrzebowała do tego raptem 65 minut. W trakcie spotkania na Arthur Ashe Stadium gruchnęła niespodziewana informacja dotycząca jednej z faworytek całej imprezy.

Legenda bardzo żałuje Rybakiny. "Myślę, że dzieje się tu coś więcej"

Na oficjalnej stronie US Open poinformowano, że z rywalizacji wycofała się Elena Rybakina. W czwartek jej rywalką w walce o trzecią rundę miała być Jessika Ponchet (143. WTA) z Francji, lecz starcie nie doszło do skutku, a Francuzka zameldowała się w kolejnym etapie turnieju bez gry.

"Niestety, muszę się wycofać z dzisiejszego spotkania z powodu kontuzji. Nie chciałam kończyć ostatniego Szlema w tym roku w taki sposób, ale muszę słuchać swojego ciała i mam nadzieję, że uda mi się mocno zakończyć resztę roku. Dziękuję wszystkim moim fanom, którzy mnie wspierali i nadal to robią. Życzę powodzenia wszystkim pozostałym graczom" - zakomunikowała tenisistka oficjalnymi kanałami US Open.

Ta niespodziewana informacja była przedmiotem dyskusji w telewizji ESPN, gdzie gościem była legendarna tenisistka Rennae Stubbs. Obliczono, że tylko w tym roku Elena Rybakina wycofała się z aż ośmiu imprez. - Coś tu się ewidentnie dzieje. Nie chcę spekulować. Ale to bardzo nietypowa sytuacja. 8 wycofań w tym roku... nieujawniona kontuzja na US Open. Myślę, że dzieje się tu coś więcej - rozpoczęła swoją wypowiedź Australijka.

- To nie jest normalna sytuacja. Widziałam ją w ciągu ostatnich kilku dni. Nie wyglądała najlepiej. Widziałam ją przez lata w tourze i wiem, jak wygląda, gdy jest szczęśliwa, gdy jest zdrowa, gdy gra dobrze. Kiedy gra dobrze, na tej nawierzchni jest jedną z najlepszych zawodniczek na świecie, jeśli nie najlepszą. Myślę więc, że to, co się z nią dzieje, to o wiele więcej, niż nam się wydaje. To straszne. To smutne, bo ona jest taką miłą osobą. Życzymy jej wszystkiego dobrego i mamy nadzieję, że znajdzie wszystko, czego potrzebuje - podsumowała Rennae Stubbs cytowana przez profil The Tennis Letter.

Najlepszym wynikiem Eleny Rybakiny w US Open to trzecia runda w latach 2021 i 2023. Jej największym sukcesem jest zwycięstwo w Wimbledonie w 2022 roku. W tym sezonie wygrała trzy turnieje rangi WTA Tour.