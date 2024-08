Pokaz mocy Igi Świątek nie przeszedł bez echa. Co za słowa!

"Dzisiaj Iga Świątek bez żadnych turbulencji", "Pełna kontrola" - czytamy na Twitterze po meczu Igi Świątek z Eną Shibiharą w drugiej rundzie US Open. Polka spisała się bardzo dobrze i pokonała rywalkę 6:0, 6:1. Dziennikarze byli bardzo zadowoleni z pewnego występu Polki i wyraźnie zwrócili na to uwagę we wpisach.

