Główna rywalka Igi Świątek wycofała się z US Open! Sensacyjne wieści

Jelena Rybakina dobrze rozpoczęła turniej US Open i najpierw wyeliminowała Destanee Aiavę. W czwartek miała zmierzyć się Jessiką Ponchet, ale do meczu finalnie nie doszło. Na niedługo przed rozpoczęciem spotkania Kazaszka wycofała się z dalszego udziału w zawodach. Przez to Iga Świątek straciła wymagającą rywalkę.

3 Susan Mullane / USA TODAY Sports via Reuters Con Otwórz galerię Na Gazeta.pl