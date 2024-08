Kibice słynnego klubu "zbombardowali" Alcaraza. Nie uwierzycie dlaczego

Liczne sukcesy Carlos Alcaraza w ostatnich kilkunastu miesiącach sprawiły, że jest on znany na całym świecie. Na samym Instagramie śledzi go ponad 6 milionów osób, a swoją popularnością przebija Carlosa Alcaraza - piłkarza. Prowadzi to do wielu zabawnych sytuacji. Kolejna wydarzyła się po transferze Argentyńczyka do znanego klubu.

3 Robert Deutsch / USA TODAY Sports via Reuters Con Otwórz galerię Na Gazeta.pl