Świątek zmazała uśmiech z twarzy rywalki. Brawa dla Shibahary mówią wszystko

O ile zajmująca 217. miejsce w rankingu WTA Ena Shibahara podczas meczu drugiej rundy US Open z Igą Świątek uśmiechnęła się kilka razy szeroko, to ani przez chwilę uśmiechu nie można było dostrzec u Polki. Ale nie dlatego, że nie miała ku temu powodów. Tym razem uniknęła błędu sprzed dwóch dni, który wpędził ją w spore kłopoty. Nagroda za koncentrację od pierwszej do ostatniej piłki przyszła po 65 minutach, bo tyle trwało to wygrane przez nią 6:0, 6:1 spotkanie.

REKLAMA

Zobacz wideo Co dalej z Igą Świątek? "Przeżyła ogromne napięcie. To był wielki cios"

41 - tyle niewymuszonych błędów naliczono Świątek w meczu otwarcia ze 104. na światowej liście Kamillą Rachimową. Po niespełna kwadransie, gdy Polka prowadziła 4:0, nic nie zapowiadało, że na korcie spędzi potem jeszcze kolejną godzinę i ponad 40 minut. Ale pierwsza rakieta świata nagle - będąc w komfortowej sytuacji - zaczęła grać nerwowo, niepotrzebnie ryzykując, a efektem były mnożące się błędy.

Kiedy więc w czwartek po 16 minutach i w tym pojedynku wygrywała 4:0, to jeszcze chyba wszyscy kibice Świątek wstrzymali się z radością. Ale chwilę potem już widać było, że powtórki z wtorku nie będzie. Świątek była maksymalnie skoncentrowana - nie rozglądała się nadmiernie, zupełnie odcięła się od charakterystycznego dla nowojorskiego turnieju gwaru. Po prostu szła po swoje. I tym razem nie nastawiała się na mocne strzały - grała bez nadmiernego ryzyka i skuteczniej.

To nie oznacza jednak, że grała wolno. Shibahara, która na początku roku odważnie odłożyła na dalszy plan udaną karierę deblową na rzecz spróbowania sił w singlu, miała spore problemy z nadążeniem. W 5. gemie 26-letnia Japonka uśmiechnęła się po jednym ze swoich błędów. W całym pierwszym secie zdobyła zaledwie siedem punktów. Mniej wesoła była w drugiej partii, gdy mimo poprawy gry wciąż nie mogła znaleźć sposobu na rywalkę. Zwłaszcza że ta pokonała ją nawet w elemencie, który miał być jej domeną, czyli w grze przy siatce. W dalszej części spotkania Polka błysnęła też w swoim stylu, trafiając mocno w linię. Takie zagranie mogło ostatecznie podciąć skrzydła Shibaharze, która dostała się do turnieju głównego z eliminacji.

W całym spotkaniu Świątek zaliczyła zaledwie sześć niewymuszonych błędów. Nic dziwnego, że po pierwszej zakończonej już po 23 minutach partii trener Tomasz Wiktorowski bił jej brawo. Japonkę głośnymi brawami nagrodziła publiczność na korcie centralnym - przy stanie 1:1 w drugim secie, gdy po jedynym przez nią wygranym gemie w tym pojedynku. O zwycięstwo w nim walczyła ponad 10 minut. Wtedy na jej twarzy znów pojawił się na chwilę uśmiech, ale potem już nie było powodu, by powrócił. Kolejną porcję braw dostała tradycyjnie na koniec, gdy schodziła z kortu. A Świątek tym występem dała nadzieję, że wyciągnęła naukę po ciężarach, które sobie sama zapewniła dwa dni wcześniej.