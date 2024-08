Nie do pojęcia, co ludzie wypisują do Coco Gauff. W końcu to powiedziała

Caroline Garcia (30. WTA) niespodziewanie odpadła już w 1. rundzie wielkoszlemowego US Open. W pierwszym meczu turnieju Francuzka sensacyjnie przegrała z Meksykanką Renatą Zarazuą (92. WTA) 1:6, 4:6.

Po meczu Garcia otrzymała wiele niewybrednych wiadomości w mediach społecznościowych. "Klaun należy do cyrku" - napisał jeden z użytkowników. "Jesteś g***em", "Powinnaś pomyśleć o zabiciu się, "Mam nadzieję, że twoja mama niedługo umrze" - dodali inni.

Garcia odniosła się do tej sytuacji. "Oto niektóre z wiadomości, które ostatnio otrzymałam po przegraniu kilku meczów. Tylko kilka z nich. Są ich setki. A teraz, mając 30 lat, chociaż nadal bolą, ponieważ pod koniec dnia jestem po prostu normalną dziewczyną, która ciężko pracuje i stara się jak najlepiej, mam narzędzia i wykonałam pracę, aby chronić się przed tą nienawiścią - zaczęła swój post w serwisie X.

"Naprawdę mnie to martwi, gdy myślę o młodszych zawodnikach, którzy wchodzą na scenę i muszą przez to przejść. Osoby, które jeszcze nie rozwinęły się w pełni jako ludzie i których ta nienawiść może naprawdę dotknąć. Może myślisz, że to nas nie boli. Ale boli. Jesteśmy ludźmi. A czasami, gdy otrzymujemy te wiadomości, jesteśmy już emocjonalnie zniszczeni po ciężkiej porażce. I mogą być one szkodliwe. Wielu przede mną poruszało tę kwestię. A mimo to nie ma żadnych postępów" - dodała.

Gauff o hejcie w sieci

Sytuację, jakiej doświadczyła Garcia skomentowała Coco Gauff. Zwyciężczyni zeszłorocznego US Open, która już w przeszłości opowiadała o hejcie, jaki spotkał ją w sieci, raz jeszcze odniosła się do tego problemu.

- Nie widziałam wpisu Garcii, ale wiem o nim. To bardzo trudna i przykra sytuacja. Kiedy byłam młodsza, nie wiedziałam, że to tak duży problem. Wydawało mi się, że tylko ja jestem celem ataków. Dopiero później zdałam sobie sprawę, że to dotyczy wielu osób - powiedziała Gauff.

- Czytamy wiele nieprzyjemnych rzeczy na temat swojej rodziny czy wyglądu. To trudne, zwłaszcza gdy już zmagasz się z własnymi problemami i nie radzisz sobie psychicznie. Ja mam na to jednak sposób - dodała.

Gauff zdradziła, co robi z hejterami w sieci. - Po prostu ich blokuję. Potrafię spędzić 30 minut na blokowaniu takich kont i nie przejmuję się tym. Wiem, że ludzie mówią o mnie, że nie można mi nic napisać, bo zaraz kogoś zablokuję. Tak, zablokuję - śmiała się Gauff.

- Nie chcę tego widzieć, więc się żegnam z ludźmi, którzy wypisują takie rzeczy. Tak jak ludzie mają prawo takie rzeczy pisać, tak ja mogę ich blokować. Nie muszę czytać negatywnych rzeczy na swój temat - dodała Amerykanka.

- Ludzie zakładają kolejne, nowe konta. Tylko po to, by ubliżać zawodnikom. Kompletnie tego nie rozumiem. (...) Mam nadzieję, że sobie z tym poradzimy, a rozwój sztucznej inteligencji nam w tym pomoże. Mam też nadzieję, że ludzie staną się bardziej świadomi i mili. Pisanie "zabij się" jest nienormalne - podsumowała Gauff.