Sensacja w US Open. 108. zawodnik świata wyeliminował faworyta

Od poniedziałku trwa wielkoszlemowy US Open, a więc ostatni turniej tej rangi w trakcie sezonu. Dopiero jesteśmy na etapie drugiej-trzeciej rundy, a i tak nie brakuje niespodzianek na kortach twardych w Nowym Jorku. Mniej sensacyjnych rozstrzygnięć pojawia się w turnieju panów, gdzie odpadł m.in. Holger Rune (15. ATP) czy Karen Chaczanow (22. ATP). W turnieju singlistek odpadła już Maria Sakkari (9. WTA), Jelena Ostapenko (10. WTA), Danielle Collins (11. WTA) czy Daria Kasatkina (13. WTA). Spośród Polaków w grze została tylko Iga Świątek (1. WTA) i Hubert Hurkacz (7. ATP).

Tytułów wywalczonych w zeszłym roku podczas US Open bronią Serb Novak Djoković (2. ATP) oraz Amerykanka Coco Gauff (3. WTA). Djoković wtedy wygrał w finale 6:3, 7:6, 6:3 z Rosjaninem Daniiłem Miedwiediewem (5. ATP), a Gauff wygrała 2:6, 6:3, 6:2 z Aryną Sabalenką (2. WTA).

W środowy wieczór czasu polskiego doszło do kolejnej niespodzianki w US Open. Tym razem z turnieju odpadł jeden z tenisistów z czołowej dwudziestki światowego rankingu.

Sensacja w US Open. 108. tenisista świata wyeliminował faworyta

W drugiej rundzie US Open doszło do spotkania między Francuzem Ugo Humbertem (17. ATP) a Francisco Comesaną z Argentyny (108. ATP). W pierwszym secie Humbert wygrał 7:5, wykorzystując dopiero drugą piłkę setową. W tamtym momencie nic nie wskazywało na to, że może dojść do jakiejś niespodzianki na tym etapie turnieju. O ile w pierwszym secie większość gemów kończyła się szybko, to o tyle w drugim secie rywalizacja trwała dużo dłużej.

W trzecim gemie Comesana obronił trzy break pointy od stanu 0:40. W kolejnym gemie Francuz dwukrotnie uniknął przełamania. Jako pierwszy przełamany został Argentyńczyk, a Humbert miał dwie szanse na to, by domknąć gema i prowadzić 5:2. Ostatecznie Comesana odwrócił wynik tego seta z 2:4 na 6:4. W trzecim secie Argentyńczyk nie bronił ani jednego break pointa, a Humbert został przełamany przy pierwszej możliwej okazji. Comesana wygrał seta 6:4 i był o jedną partię od wielkiej sensacji.

Wszystko wyjaśniło się w czwartym secie. Tam Humbert został przełamany w trzecim gemie i Comesana prowadził 3:1. W siódmym gemie Francuz zdołał obronić trzy break pointy, ale przy gemach serwisowych rywala nie miał żadnych szans, by się do niego zbliżyć. Comesana wygrał seta 6:4 i awansował do trzeciej rundy US Open.

Ten sezon jest absolutnie przełomowy dla Comesani. Argentyński tenisista debiutował w tym roku w rozgrywkach ATP, a poza trzecią rundą US Open grał już w trzeciej rundzie Wimbledonu. Tam zdołał pokonać Andrieja Rublowa (6. ATP) w czterech setach, ale potem odpadł po porażce 2:6, 7:6, 6:7, 3:6 z Włochem Lorenzo Musettim. Dzięki pokonaniu Humberta Comesana awansował na 88. miejsce w rankingu LIVE ATP. Kolejne zwycięstwo dałoby mu awans w okolicy 76. miejsca.

Comesana będzie miał trudne zadanie w trzeciej rundzie US Open, bo tam jego rywalem będzie Taylor Fritz (USA, 12. ATP).