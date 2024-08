On miał już dość. Ta wymiana przejdzie do historii US Open [WIDEO]

W trakcie całej kariery Andriej Rublow (6. ATP) nie wygrał jeszcze ani jednego turnieju wielkoszlemowego. Mało tego, Rosjanin jeszcze ani razu nie grał na etapie półfinału. Rublow aż dziesięć razy awansował do ćwierćfinału turnieju rangi Wielkiego Szlema. Najwięcej razy grał w 1/4 finału US Open, gdzie docierał w 2017, 2020, 2022 i 2023 r. W zeszłym roku Rublowa w ćwierćfinale wyeliminował jego rodak, a więc Daniił Miedwiediew (5. ATP), który wygrał 6:4, 6:3, 6:4.

W tym roku Rublow wygrał turniej ATP 1000 w Madrycie, kiedy to pokonał w finale 4:6, 7:5, 7:5 Felixa Auger-Aliassime'a z Kanady (19. ATP). Dodatkowo dotarł do finału turnieju w Montrealu, ale przegrał 2:6, 4:6 z Australijczykiem Aleksiejem Popyrinem (28. ATP). - Brak mi słów. Gdybyście wiedzieli, przez co przeszedłem przez ostatnie dziewięć dni, nie wyobrażalibyście sobie, że będę w stanie zdobyć tytuł. Każdego dnia byłem prawie martwy. Przez ostatnie trzy, cztery dni nie spałem. Nadal jestem chory i myślę, że jutro wrócę do szpitala na pełne badania - mówił Rublow po wygranym finale w Madrycie.

Rublow rozpoczął wielkoszlemowy US Open od wygranej 6:3, 7:6 (3), 7:5 nad Brazylijczykiem Thiago Seybothem Wild (68. ATP). W drugiej rundzie jego przeciwnikiem był Francuz Arthur Rinderknech (56. ATP).

"Wymiana turnieju" na US Open. 37 uderzeń w meczu Rublow - Rinderknech

Całe spotkanie między Rublowem a Rinderknechem toczyło się na niezwykłym poziomie intensywności. W pierwszym secie Francuz wygrał 6:4, co mogło zwiastować potencjalną niespodziankę. Wtedy Rublow został przełamany dwukrotnie, a sam był w stanie odpowiedzieć tylko raz. Już w pierwszym gemie tego seta Rinderknech obronił dwa break pointy. W drugim secie jedna z akcji absolutnie przeszła do historii. Doszło do niej przy wyniku 4:6, 3:1, 30:40 z perspektywy rosyjskiego tenisisty.

Rublow i Rinderknech rozegrali absolutnie wyjątkową wymianę. Przez blisko minutę tenisiści odbijali piłkę na korcie. W tej wymianie mieliśmy łącznie 37 uderzeń i ostatecznie wygrał ją Rublow, doprowadzając do równowagi w gemie. Przy ostatniej piłce Rinderknech upadł na ziemię i potrzebował kilkunastu sekund, by złapać nieco oddechu. "37 uderzeń wyczerpującego tenisa" - pisze oficjalny profil US Open. Kibice zgromadzeni na korcie numer 17 oszaleli i podsumowali całą wymianę owacją na stojąco dla obu tenisistów.

"Naprawdę byłem zmęczony oglądając tę wymianę", "ten mecz był naprawdę emocjonujący", "to był prawdziwy sprawdzian wytrzymałości i umiejętności", "nie oszczędzają się", "to była wymiana turnieju" - pisali internauci w mediach społecznościowych.

Całe spotkanie trwało ponad cztery godziny i było rozegrane na pełnym dystansie. Po pięciosetowym boju Rublow wygrał 4:6, 5:7, 6:1, 6:2, 6:2 i awansował do trzeciej rundy wielkoszlemowego US Open. Tam jego rywalem będzie Czech Jiri Lehecka (38. ATP). Ten mecz odbędzie się w piątek.